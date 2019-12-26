Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист

Новости России. 26 декабря знаменитому российскому актёру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет. Мы решили вспомнить, как менялся артист с начала своей карьеры.

Михаил Сергеевич родился в 1949 году в Ленинграде (Санкт-Петербург) в семье актёров театра. Боярский вспоминал, что во времена его детства семья жила в тесноте, поэтому он всегда стремился обеспечить себе комфорт.

Свою первую роль Михаил Сергеевич сыграл в короткометражке «Спички детям не игрушка», тогда будущей знаменитости было 10 лет. Следующий раз Боярский появился на экранах только в 22 года в фильме «Держись за облака».

Узнавать актёра начали после роли Сильвы в картине «Старший сын», которую артист исполнил в 26-летнем возрасте. Однако настоящая слава к Михаилу Сергеевичу пришла ещё через три года, когда Боярский сыграл роль д’Артаньяна в фильме «д’Артаньян и три мушкетёра».

А теперь давайте посмотрим, как менялся Михаил Сергеевич.

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