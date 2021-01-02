Замёрзший кот пришёл к двери незнакомки и попросил о помощи. Спустя год его сложно узнать
Женщина увидела уставшего и замёрзшего кота, который подошёл к её двери и просил впустить его в дом. Теперь в этом рыжем создании сложно узнать того несчастного зверька.
Как сообщает Bored Panda, в феврале 2020 года, в День святого Валентина, жительница Канады увидела на пороге своего дома кота, который, казалось, из последних сил царапался в её дверь. От этой картины у женщины сжалось сердце, и она решила немедленно везти пушистого к ветеринару.
Фото: facebook.com/unchatalafois
У врача кот вёл себя смирно. Когда были готовы результаты обследования, выяснилось, что у животного гнилые зубы, обморожение, рана в области живота, глисты, диабет и кожная аллергия.
Фото: facebook.com/unchatalafois
Учитывая всё это, кота было решено оставить в клинике, чтобы вылечить.
Фото: facebook.com/unchatalafois
Женщина и ветеринар подумали, что пушистый раньше был домашним, поскольку вёл себя очень дружелюбно. Однако кот не был кастрирован, у него также не было ошейника.
Фото: facebook.com/unchatalafois
Когда животное пошло на поправку (вылечили глаза и зубы), его захотела взять к себе женщина, которая и обратилась за помощью в ветклинику.
Фото: facebook.com/unchatalafois
Спасительница назвала рыжего Асланом, в честь льва из «Хроник Нарнии». И вот уже почти год маленький хищник живёт дома у женщины в компании других котов.
Фото: facebook.com/unchatalafois
Сейчас питомец почти полностью здоров, ему только приходится придерживаться определённой диеты из-за диабета. Аслан очень ласковый, обожает спать на подушке и не проявляет никакого желания погулять на улице.
Фото: facebook.com/unchatalafois
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