Замёрзший кот пришёл к двери незнакомки и попросил о помощи. Спустя год его сложно узнать

Женщина увидела уставшего и замёрзшего кота, который подошёл к её двери и просил впустить его в дом. Теперь в этом рыжем создании сложно узнать того несчастного зверька.

Как сообщает Bored Panda, в феврале 2020 года, в День святого Валентина, жительница Канады увидела на пороге своего дома кота, который, казалось, из последних сил царапался в её дверь. От этой картины у женщины сжалось сердце, и она решила немедленно везти пушистого к ветеринару.