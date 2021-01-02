Девушка обожала смешные носки, но парень не разделял её увлечение. Теперь это может стать причиной расставания

У девушки было забавное и безобидное увлечение – носить смешные носки. Однако молодой человек девушки относился к её хобби неприязненно и в какой-то момент совершил практически непоправимое. Как рассказала 24-летняя пользовательница Reddit под ником Ilikedmysocks (I liked my socks переводится как «Я любила мои носки», – прим.ред), она работает флеботомистом. Иначе говоря, медсестрой, которая специализируется на взятии крови из вены. Работа эта не всегда простая, поэтом у девушки есть хобби, которое помогает ей быть позитивной и поднимать настроение пациентам. Ilikedmysocks коллекционирует смешные носки. За время сбора коллекции у девушки набралось около 30 пар с изображениями пиццы, суши, собак породы корги, фотографией Николоса Кейджа и так далее. 29-летний парень автора истории всегда недолюбливал эти носки и заявлял, что это какое-то ребячество. Но терпел.

Фото: pixabay.com

Чтобы не вступать в конфликт, девушка предложила компромисс: он не высказывается по поводу её смешных носков, а она обещает носить их только на работу. На свидания или при их встречах с друзьями и семьёй она будет надевать обычные. Автору публикации показалось, что им удалось договориться. Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так В один из дней родители молодого человека пришли в гости. Так получилось, что девушка как раз была в смешных носках. Мама парня обратила на них внимание и Ilikedmysocks пояснила, что эти носки веселят её пациентов и ей тоже поднимают настроение. Женщина улыбнулась и сказала, что это забавное увлечение. Однако её сын стоял с каменным лицом.

Фото: pixabay.com

И на следующий день все смешные носки девушки исчезли. На их месте были обычные чёрные пары. Когда автор истории спросила молодого человека, не знает ли, куда пропали её носки, парень ответил, что выбросил их и заменил на более подходящие, чтобы Ilikedmysocks больше не смущала его перед родителями. Девушка была возмущена и потребовала, чтобы её молодой человек вернул все её носки или купил им замену, но парень отказался это делать, заявив, что понадобится слишком много времени и сил. Ilikedmysocks резонно ответила, что ей тоже потребовалась масса усилий, чтобы собрать такую коллекцию. Теперь девушка сомневается, стоит ли продолжать отношения, которые длятся 8 месяцев.

Фото: pixabay.com