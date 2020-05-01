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Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце

01 мая 2020 07:24
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Новости Турции. Кошка принесла своего котёнка в одну из больниц в Стамбуле. К пушистым пациентам отнеслись со всей серьёзностью. 

Как рассказала Мерве Озкан на своей странице в Twitter, 27 апреля в больницу обратились необычные пациенты – мама-кошка и её котёнок. Сотрудники медучреждения заметили животных и решили проверить, всё ли с ними хорошо. 

Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце-1

Фото: twitter.com/ozcanmerveee 

Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце-3

Фото: twitter.com/ozcanmerveee 

Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце-5

Фото: twitter.com/ozcanmerveee 

По информации турецкого издания T24, пока котёнка обследовали врачи, его маме дали еду и молоко. Приняв угощение, кошка продолжила приглядывать за малышом. 

Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце-8

Фото: twitter.com/ozcanmerveee 

Быстрая проверка показала, что у котёнка и его мамы нет никаких заболеваний или травм, однако животных направили к ветеринару, чтобы убедиться, что пациенты полностью здоровы. 

Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце-11

Фото: twitter.com/ozcanmerveee 

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# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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