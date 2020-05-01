Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце

Новости Турции. Кошка принесла своего котёнка в одну из больниц в Стамбуле. К пушистым пациентам отнеслись со всей серьёзностью.

Как рассказала Мерве Озкан на своей странице в Twitter, 27 апреля в больницу обратились необычные пациенты – мама-кошка и её котёнок. Сотрудники медучреждения заметили животных и решили проверить, всё ли с ними хорошо.