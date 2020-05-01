Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце
Новости Турции. Кошка принесла своего котёнка в одну из больниц в Стамбуле. К пушистым пациентам отнеслись со всей серьёзностью.
Как рассказала Мерве Озкан на своей странице в Twitter, 27 апреля в больницу обратились необычные пациенты – мама-кошка и её котёнок. Сотрудники медучреждения заметили животных и решили проверить, всё ли с ними хорошо.
Фото: twitter.com/ozcanmerveee
Фото: twitter.com/ozcanmerveee
Фото: twitter.com/ozcanmerveee
По информации турецкого издания T24, пока котёнка обследовали врачи, его маме дали еду и молоко. Приняв угощение, кошка продолжила приглядывать за малышом.
Фото: twitter.com/ozcanmerveee
Быстрая проверка показала, что у котёнка и его мамы нет никаких заболеваний или травм, однако животных направили к ветеринару, чтобы убедиться, что пациенты полностью здоровы.
Фото: twitter.com/ozcanmerveee
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