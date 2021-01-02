37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт

Вероятно, почти все невесты мечтают, чтобы их свадьба была идеальной. Но некоторые девушки в этом стремлении могут зайти слишком далеко.

Как сообщает Daily Star, одна девушка приняла предложение молодого человека. Теперь пара планирует свадьбу. Из-за этого невеста начала читать разные статьи и новости на тему церемонии бракосочетания. И не все эти статьи имели позитивный характер.

Боясь, что на её свадьбе тоже может пойти что-нибудь не так, девушка составила целый список правил. Получился контракт на 37 пунктов, который невеста попросила своих подруг подписать. Как ни странно, 6 из 10 согласились.