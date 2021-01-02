37 пунктов. Невеста хотела идеальную свадьбу и попросила подруг подписать контракт
Вероятно, почти все невесты мечтают, чтобы их свадьба была идеальной. Но некоторые девушки в этом стремлении могут зайти слишком далеко.
Как сообщает Daily Star, одна девушка приняла предложение молодого человека. Теперь пара планирует свадьбу. Из-за этого невеста начала читать разные статьи и новости на тему церемонии бракосочетания. И не все эти статьи имели позитивный характер.
Боясь, что на её свадьбе тоже может пойти что-нибудь не так, девушка составила целый список правил. Получился контракт на 37 пунктов, который невеста попросила своих подруг подписать. Как ни странно, 6 из 10 согласились.
Итак, что же запрещается подругам невесты?
Им нельзя набирать более 3 кг, нельзя плохо говорить о гостях, нельзя красить волосы (можно только чёрный и тёмно-каштановый цвета), нельзя беременеть, нельзя заигрывать с мужчинами на свадьбе, нельзя носить цветные линзы, нельзя красить ногти ярким лаком. И ни в коем случае подруга во время свадьбы не должна быть лучше невесты хоть в чём-то.
А что требуется от подруг невесты?
Присутствие на церемонии, а также на девичнике и прочих связанных со свадьбой мероприятиях обязательно. Причиной отсутствия могут быть только смерть, беременность сроком более 5 месяцев и серьёзная болезнь, которую нужно подтвердить справкой. Подруга обязана согласиться надеть то платье, которое ей выберет невеста.
Подписавшая контракт обязана во всём поддерживать невесту и выглядеть позитивной на свадьбе. Наконец, девушкам нужно на протяжении 14 месяцев откладывать деньги, чтобы к моменту свадьбы иметь на руках как минимум 2 тысячи фунтов стерлингов (2 730 долларов) на свадебные расходы.
Что будет, если не подписать контракт?
Невеста отметила, что любая её подруга может отказаться подписывать контракт. Девушка уверяет, что это никак не повлияет на их дружбу. Однако если подруга всё-таки даст своё согласие, а потом нарушит условия контракта, тогда дружбе конец.
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