Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму

Дети время от времени беспокоятся о том, чтобы сказочные персонажи вроде Деда Мороза и Зубной феи могли попасть к ним в комнату для исполнения своего долга. С такой проблемой столкнулась и маленькая девочка.

Как сообщает The Sun, Либби Карден захотела отремонтировать комнату своей маленькой дочери. Женщина красила стены, а затем ненадолго отлучилась. Стоит отметить, что в комнате девочки возле стены есть «дверь», через которую Зубная фея должна попадать в дом.