Девочка написала письмо Зубной фее и растрогала маму
Дети время от времени беспокоятся о том, чтобы сказочные персонажи вроде Деда Мороза и Зубной феи могли попасть к ним в комнату для исполнения своего долга. С такой проблемой столкнулась и маленькая девочка.
Как сообщает The Sun, Либби Карден захотела отремонтировать комнату своей маленькой дочери. Женщина красила стены, а затем ненадолго отлучилась. Стоит отметить, что в комнате девочки возле стены есть «дверь», через которую Зубная фея должна попадать в дом.
Фото: tiktok.com/@mrscarden
Когда Карден вернулась после небольшого перерыва, то увидела, что возле «двери» лежит записка, которую оставила дочь. Женщина с любопытством посмотрела, что же там написано.
Фото: tiktok.com/@mrscarden
«Можете, пожалуйста, переместить свою дверь, чтобы моя мамуля могла сделать косметический ремонт? Заранее спасибо», – говорилось в послании Зубной фее.
Фото: tiktok.com/@mrscarden
Увидев эту записку, Либби была растрогана. Сначала женщина планировала убрать наклейку на время ремонта, но после прочтения этого послания передумала. Карден заверила дочь, что сможет закончить свою работу так, чтобы дверь для Зубной феи не пострадала.
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