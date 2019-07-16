Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды

Как лучше хранить ягоды? Замораживать или варить варенье? Ответы на эти вопросы даст кондитер.
Как лучше хранить ягоды? Замораживать или варить варенье? Ответы на эти вопросы даст кондитер.
Фото: instagram.com/olgadiktator/
«Я считаю, что лучше всего замораживать и сушить ягоды», – делится мнением эксперт, – «а варенье – это лишь эстетическое удовольствие». Дело в том, что при термической обработке не сохраняются полезные свойства ягод.
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Но пару баночек для души можно приготовить. Варить можно не только малиновое и вишневое варенье. Почему бы не поэкспериментировать? Из самого необычного – клубничное варенье с базиликом, абрикосовое с миндалем и амаретто, а еще вишневое варенье с шоколадом, перцем чили и коньяком.
Фото: instagram.com/dunya_murebbeleri/
«Джем или варенье могут хорошо дополнить какое-то блюдо. Например, сырную тарелку».
Как правильно замораживать и сушить ягоды, чтобы сохранить максимум полезных веществ? Во-первых, некоторые ягоды не стоит мыть, например, малину и ежевику, потому что они могут превратиться в кашу. Во-вторых, перед заморозкой ягоды должны быть высушены.
Фото: instagram.com/pups.2019/
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Кстати, а вы знаете, чем отличаются друг от друга варенье, конфитюр и джем? При изготовлении конфитюра вместо части сахара используется пектин. Это делает сладость желеобразной, а ягоды сохраняются целиком. А в джеме, наоборот, ягоды измельчаются, и получается однородная масса.
Фото: instagram.com/pepperandsalt_kostroma/
Варенье может храниться очень долго. Поэтому, если с прошлого года осталось пара баночек, не стоит их выбрасывать.Как лучше хранить ягоды?
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