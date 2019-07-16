Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды

Как лучше хранить ягоды? Замораживать или варить варенье? Ответы на эти вопросы даст кондитер.

«Я считаю, что лучше всего замораживать и сушить ягоды», – делится мнением эксперт, – «а варенье – это лишь эстетическое удовольствие». Дело в том, что при термической обработке не сохраняются полезные свойства ягод.

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Но пару баночек для души можно приготовить. Варить можно не только малиновое и вишневое варенье. Почему бы не поэкспериментировать? Из самого необычного – клубничное варенье с базиликом, абрикосовое с миндалем и амаретто, а еще вишневое варенье с шоколадом, перцем чили и коньяком.