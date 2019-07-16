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Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды

16 июля 2019 11:54
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Как лучше хранить ягоды? Замораживать или варить варенье? Ответы на эти вопросы даст кондитер.

Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды-1

Фото: instagram.com/olgadiktator/

«Я считаю, что лучше всего замораживать и сушить ягоды», – делится мнением эксперт, – «а варенье – это лишь эстетическое удовольствие». Дело в том, что при термической обработке не сохраняются полезные свойства ягод.

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Но пару баночек для души можно приготовить. Варить можно не только малиновое и вишневое варенье. Почему бы не поэкспериментировать? Из самого необычного – клубничное варенье с базиликом, абрикосовое с миндалем и амаретто, а еще вишневое варенье с шоколадом, перцем чили и коньяком.

Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды-4

Фото:  instagram.com/dunya_murebbeleri/

«Джем или варенье могут хорошо дополнить какое-то блюдо. Например, сырную тарелку».

Как правильно замораживать и сушить ягоды, чтобы сохранить максимум полезных веществ? Во-первых, некоторые ягоды не стоит мыть, например, малину и ежевику, потому что они могут превратиться в кашу. Во-вторых, перед заморозкой ягоды должны быть высушены.

Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды-7

Фото: instagram.com/pups.2019/

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Кстати, а вы знаете, чем отличаются друг от друга варенье, конфитюр и джем? При изготовлении конфитюра вместо части сахара используется пектин. Это делает сладость желеобразной, а ягоды сохраняются целиком. А в джеме, наоборот, ягоды измельчаются, и получается однородная масса.

Заморозить, высушить или приготовить варенье? Рассказываем, как хранить ягоды-10

Фото:  instagram.com/pepperandsalt_kostroma/

Варенье может храниться очень долго. Поэтому, если с прошлого года осталось пара баночек, не стоит их выбрасывать.Как лучше хранить ягоды?

Советы кондитера можно найти здесь.

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