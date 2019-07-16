Как нескучно провести летний день? Дарья Домрачева дала своим поклонникам несколько советов

Дарья Домрачева посоветовала своим подписчикам в Instagram, чем можно заняться в летний день.
«Лето в самом разгаре! Можно целый список составить летних удовольствий и его выполнить, или хотя бы постараться выполнить, но главное, – насладиться этими летними радостями. У нас сегодня на полдник арбуз! Йохуууу!
– Накупаться вдоволь;
– наесться свежих фруктов;
– мороженого;
– насладиться тёплыми закатами;
– набегаться босиком по утренней росе и свежескошенной траве.
Много-много чего ещё.... Чем вас радует ваше лето?» – пишет спортсменка.
Фото: instagram.com/dadofun
Публикация уже собрала почти 4 тысячи лайков, а пользователи под ней начали делиться своими планами на лето.
У нас тоже есть несколько идей, как провести теплый день:
1. Устройте пикник
На пикнике можно отлично пообщаться с друзьями или со второй половинкой, провести время с семьей.
2. Запишитесь на танцы
Танцы помогут поддерживать форму и оставаться в хорошем настроении. Пробуйте импровизировать. Это добавит вам уверенности.
3. Научитесь играть на музыкальном инструменте
Музыка помогает расслабиться. Если у вас отпуск, то это отличная возможность, чтобы посвятить свободное время искусству.
4. Напишите что-нибудь
Попробуйте пофантазировать, может быть, у вас получится отличный рассказ или стихотворение.
5. Фотографируйте
Берите с собой фотоаппарат или гаджеты, в которых есть камера. Обращайте внимание на все необычное. Если вы «словите» много оригинальных моментов, то потом можно будет создать альбом из летних воспоминаний.
А о том, как сделать отличные летние снимки, можно подробнее узнать здесь.