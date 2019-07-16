Прямой эфир

Как нескучно провести летний день? Дарья Домрачева дала своим поклонникам несколько советов

16 июля 2019 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дарья Домрачева посоветовала своим подписчикам в Instagram, чем можно заняться в летний день.

«Лето в самом разгаре! Можно целый список составить летних удовольствий и его выполнить, или хотя бы постараться выполнить, но главное, – насладиться этими летними радостями. У нас сегодня на полдник арбуз! Йохуууу!
– Накупаться вдоволь;
– наесться свежих фруктов;
– мороженого;
– насладиться тёплыми закатами;
– набегаться босиком по утренней росе и свежескошенной траве.
Много-много чего ещё.... Чем вас радует ваше лето?» пишет спортсменка.

Как нескучно провести летний день? Дарья Домрачева дала своим поклонникам несколько советов-1

Фото: instagram.com/dadofun

Публикация уже собрала почти 4 тысячи лайков, а пользователи под ней начали делиться своими планами на лето.

У нас тоже есть несколько идей, как провести теплый день:

1. Устройте пикник

На пикнике можно отлично пообщаться с друзьями или со второй половинкой, провести время с семьей.

2. Запишитесь на танцы

Танцы помогут поддерживать форму и оставаться в хорошем настроении. Пробуйте импровизировать. Это добавит вам уверенности.

3. Научитесь играть на музыкальном инструменте

Музыка помогает расслабиться. Если у вас отпуск, то это отличная возможность, чтобы посвятить свободное время искусству.

4. Напишите что-нибудь

Попробуйте пофантазировать, может быть, у вас получится отличный рассказ или стихотворение.

5. Фотографируйте

Берите с собой фотоаппарат или гаджеты, в которых есть камера. Обращайте внимание на все необычное. Если вы «словите» много оригинальных моментов, то потом можно будет создать альбом из летних воспоминаний.

А о том, как сделать отличные летние снимки, можно подробнее узнать здесь.

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло
16 июля 2019 10:15

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью
16 июля 2019 09:42

«Я делаю вещи, о которых раньше никогда бы не подумала». 58-летняя учительница стала известной моделью

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика
16 июля 2019 08:21

«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика