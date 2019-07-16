Как нескучно провести летний день? Дарья Домрачева дала своим поклонникам несколько советов

«Лето в самом разгаре! Можно целый список составить летних удовольствий и его выполнить, или хотя бы постараться выполнить, но главное, – насладиться этими летними радостями. У нас сегодня на полдник арбуз! Йохуууу! – Накупаться вдоволь; – наесться свежих фруктов; – мороженого; – насладиться тёплыми закатами; – набегаться босиком по утренней росе и свежескошенной траве. Много-много чего ещё.... Чем вас радует ваше лето?» – пишет спортсменка.

Дарья Домрачева посоветовала своим подписчикам в Instagram, чем можно заняться в летний день.

Публикация уже собрала почти 4 тысячи лайков, а пользователи под ней начали делиться своими планами на лето.

У нас тоже есть несколько идей, как провести теплый день:

1. Устройте пикник

На пикнике можно отлично пообщаться с друзьями или со второй половинкой, провести время с семьей.

2. Запишитесь на танцы

Танцы помогут поддерживать форму и оставаться в хорошем настроении. Пробуйте импровизировать. Это добавит вам уверенности.

3. Научитесь играть на музыкальном инструменте

Музыка помогает расслабиться. Если у вас отпуск, то это отличная возможность, чтобы посвятить свободное время искусству.

4. Напишите что-нибудь

Попробуйте пофантазировать, может быть, у вас получится отличный рассказ или стихотворение.

5. Фотографируйте

Берите с собой фотоаппарат или гаджеты, в которых есть камера. Обращайте внимание на все необычное. Если вы «словите» много оригинальных моментов, то потом можно будет создать альбом из летних воспоминаний.