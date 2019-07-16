Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

Интернет-пользователи воссоздали старые семейные фотографии. Люди со всего мира копировали свои детские позы и наряды. Веселая подборка, опубликованная на сайте Amomedia, точно вызовет ностальгию по прошедшим годам.

Среди забавных изображений – девушка, которая «заелась» макаронами, двое взрослых братьев, которые сумели залезть в ванну, и дедушка на скейтборде. Полную подборку смотрите в нашем материале.

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