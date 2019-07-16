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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло

16 июля 2019 10:15
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Интернет-пользователи воссоздали старые семейные фотографии. Люди со всего мира копировали свои детские позы и наряды. Веселая подборка, опубликованная на сайте Amomedia, точно вызовет ностальгию по прошедшим годам.

Среди забавных изображений – девушка, которая «заелась» макаронами, двое взрослых братьев, которые сумели залезть в ванну, и дедушка на скейтборде. Полную подборку смотрите в нашем материале.

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-1

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-3

Братья нашли такую же одежду и наняли профессионального фотографа, чтобы воссоздать снимок

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-6

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-8

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-10

Двое взрослых братьев сумели поместиться в желтые тазики, как делали в детстве

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-13

Разница между этими фото — 50 лет

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Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-16

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-18

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-20

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-22

Фото:  amomedia.com/Reddit/Tell_me_im_funny

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-24

Фото: amomedia.com/Imgur/Unknown

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-26

Фото: amomedia.com/Reddit/ToyBoxStudiosDC

Они повторили детские фото спустя много лет. Посмотрите, что вышло-28

Фото: amomedia.com/Reddit/Max_Smash

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Фото с разницей в 25 лет – смотрите здесь.

# Дети # калейдоскоп

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