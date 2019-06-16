«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах

На фото Алла Борисовна в красной кофте, красных очках и с красной помадой. Подписчики тут же засыпали певицу комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. В числе комментаторов Анита Цой, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Наташа Королёва и многие другие.

В апреле Примадонна праздновала своё 70-летие. В честь этого события Алла Борисовна дала большой концерт.