«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах

Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона.
«Просто захотелось взглянуть на вас», – прокомментировала публикацию артистка.
Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона.
«Просто захотелось взглянуть на вас», – прокомментировала публикацию артистка.
Фото: instagram.com/alla_orfey
На фото Алла Борисовна в красной кофте, красных очках и с красной помадой. Подписчики тут же засыпали певицу комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. В числе комментаторов Анита Цой, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Наташа Королёва и многие другие.
В апреле Примадонна праздновала своё 70-летие. В честь этого события Алла Борисовна дала большой концерт.
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