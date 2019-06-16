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«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах

16 июня 2019 06:34
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Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона.  

«Просто захотелось взглянуть на вас», – прокомментировала публикацию артистка.  

«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах-1

Фото: instagram.com/alla_orfey  

На фото Алла Борисовна в красной кофте, красных очках и с красной помадой. Подписчики тут же засыпали певицу комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. В числе комментаторов Анита Цой, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Наташа Королёва и многие другие.  

В апреле Примадонна праздновала своё 70-летие. В честь этого события Алла Борисовна дала большой концерт. 

О дальнейших планах мамы рассказала Лиза Галкина – здесь подробности.  

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Фотофакт

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