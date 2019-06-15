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Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры

15 июня 2019 09:26
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Новости России. Широко известный историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев часто даёт советы о том, как выглядеть стильно. Возможно, кто-нибудь задавался вопросом в духе «а какая обстановка дома у такого стильного человека?». Васильев решил приоткрыть завесу этой тайны и показал свою квартиру в Зеленоградске.  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-1

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалёку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», – пояснил Александр Александрович.  

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Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-4

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Убранство квартиры выполнено в старинном, если не сказать антикварном, стиле. Стены светлых тонов: жёлтых, розовых, зелёных. Также на стенах есть множество картин, а на мебели стоят различные фигурки, подсвечники и канделябры.  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-7

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-9

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-11

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-13

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-15

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-17

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-19

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры-21

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Кстати, всем известно, что мода и декорирование интерьеров – далеко не единственные интересы Васильева. Ещё Александр Александрович является коллекционером.  

Некоторое время назад он похвастался коллекцией старинных фотографий детей в маскарадных костюмах – подробнее здесь.

# Мода # калейдоскоп # Александр Васильев

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