Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры

Новости России. Широко известный историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев часто даёт советы о том, как выглядеть стильно. Возможно, кто-нибудь задавался вопросом в духе «а какая обстановка дома у такого стильного человека?». Васильев решил приоткрыть завесу этой тайны и показал свою квартиру в Зеленоградске.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалёку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», – пояснил Александр Александрович. Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Убранство квартиры выполнено в старинном, если не сказать антикварном, стиле. Стены светлых тонов: жёлтых, розовых, зелёных. Также на стенах есть множество картин, а на мебели стоят различные фигурки, подсвечники и канделябры.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev