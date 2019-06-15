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Щенок приревновал собаку к отаре овец. Видеофакт

15 июня 2019 13:49
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Новости Шотландии. В Шотландии щенок пытался помешать взрослой собаке-пастуху работать, оттаскивая от отары овец.  

Как сообщает Daily Mail, щенка по кличке Фло спровоцировала ревность к ежедневным обязанностям взрослой собаки – Сэма. Поэтому 9-месячный бордер-колли тащил и кусал 7-летнего пса той же породы за хвост.  

Щенок приревновал собаку к отаре овец. Видеофакт-1

Фото: Caters News Agency  

Когда Сэму удалось вырваться из маленьких челюстей Фло, он помчался через поле, оставив малыша лежать на спине в недоумении.  

Щенок приревновал собаку к отаре овец. Видеофакт-4

Фото: Caters News Agency  

Владелец собак Рори Грегор стал свидетелем происходящего. Ему и удалось снять инцидент на видео. По словам Рори, он с Сэмом пытался собрать овец, чтобы сделать им прививки. В этот момент и подбежал Фло, которому не с кем было играть.  

Щенок приревновал собаку к отаре овец. Видеофакт-7

Фото: Caters News Agency  

Весной 2019 года мы рассказывали другую историю о животных, которые нашли работу.  

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# Домашние животные # калейдоскоп

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