Щенок приревновал собаку к отаре овец. Видеофакт

Новости Шотландии. В Шотландии щенок пытался помешать взрослой собаке-пастуху работать, оттаскивая от отары овец. Как сообщает Daily Mail, щенка по кличке Фло спровоцировала ревность к ежедневным обязанностям взрослой собаки – Сэма. Поэтому 9-месячный бордер-колли тащил и кусал 7-летнего пса той же породы за хвост.

Фото: Caters News Agency

Когда Сэму удалось вырваться из маленьких челюстей Фло, он помчался через поле, оставив малыша лежать на спине в недоумении.

Фото: Caters News Agency

Владелец собак Рори Грегор стал свидетелем происходящего. Ему и удалось снять инцидент на видео. По словам Рори, он с Сэмом пытался собрать овец, чтобы сделать им прививки. В этот момент и подбежал Фло, которому не с кем было играть.

Фото: Caters News Agency