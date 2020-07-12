«Заходи, гостем будешь». Вот кто озвучил персонажей мультика «Домовёнок Кузя», который расхватали на цитаты
Помните старый советский мультфильм «Домовёнок Кузя»? Всего вышло четыре серии, однако главные герои успели запомниться множеству телезрителей, которые не только сами выросли на этом мультфильме, но и показывают своим детям.
Даже если вдруг вы не смотрели «Домовёнка Кузю», то почти наверняка слышали цитаты из него, ведь многие выражения из этого мультфильма стали крылатыми. Например: «Это наш Кузенька с жиру бесится. Побесится, и баиньки пойдет». Или вот.
«– Говорят, вам счастья привалило?
– Бессо-овестно врут!», – ответил Кот Вороне.
Нам стало интересно, кто озвучил персонажей этого забавного мультфильма. Итак, кто же подарил голоса Кузе и другим героям?
Фото: кадр из мультфильма «Приключения домовёнка»
Домовёнок Кузя – Георгий Вицин
Георгий Вицин хорошо знаком зрителям по образу «Труса» в комедиях Леонида Гайдая. Однако актёр также озвучил огромное количество мультфильмов. В их числе «Конёк-Горбунок», «Храбрый заяц», «Гадкий утёнок», «12 месяцев» и многие другие. В мультике «Домовёнок Кузя» Вицин озвучил не только главного героя, но ещё Кота, грузчика и гостя.
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Баба-Яга – Татьяна Пельтцер
Актриса известна преимущественно своими театральными ролями, но она также снималась в ряде фильмов. Известны её образы в кинокартинах «Морозко», «12 стульев», «Формула любви».
Фото: instagram.com/art_sarapul
Ворона и Кот – Григорий Большаков
Актёр в основном известен выступлениями в театре. Большаков управляет куклами и марионетками. С ними Григорий побывал в ряде стран, включая Израиль, Китай и Японию.
Нафаня – Андрей Крюков
В первой серии Нафаню озвучил Александр Леньков, а в остальных трёх сериях за персонажа говорит Крюков. Он активно совмещал актёрскую деятельность с режиссированием аудиопостановок. Также артист работал преподавателем в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.
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Мама Наташи – Элеонора Прохницкая
Актриса снялась в нескольких фильмах, озвучила ряд мультфильмов, а также занималась дублированием на русский язык. Голосом Элеоноры говорят все женские персонажи в американском мультсериале «Черепашки-ниндзя» и учительница Рудольфа в мультфильме «Оленёнок Рудольф».
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