«Заходи, гостем будешь». Вот кто озвучил персонажей мультика «Домовёнок Кузя», который расхватали на цитаты

Помните старый советский мультфильм «Домовёнок Кузя»? Всего вышло четыре серии, однако главные герои успели запомниться множеству телезрителей, которые не только сами выросли на этом мультфильме, но и показывают своим детям.

Даже если вдруг вы не смотрели «Домовёнка Кузю», то почти наверняка слышали цитаты из него, ведь многие выражения из этого мультфильма стали крылатыми. Например: «Это наш Кузенька с жиру бесится. Побесится, и баиньки пойдет». Или вот.

«– Говорят, вам счастья привалило?

– Бессо-овестно врут!», – ответил Кот Вороне.

Нам стало интересно, кто озвучил персонажей этого забавного мультфильма. Итак, кто же подарил голоса Кузе и другим героям?