Их голоса известны нескольким поколениям. Кто озвучил мультфильм «Ну, погоди», который стал для нас символом детства

Какие мультфильмы вы смотрели в детстве? Люди старше 25 лет наверняка знакомы с добрым котом Леопольдом, Крокодилом Геной и Чебурашкой, а также с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!»

Все эти персонажи и сейчас являются частью массовой культуры. Возможно, по «Ну, погоди!» даже выйдет ремейк. Хотя большинству людей сложно поверить, что можно снять ещё лучший вариант истории про Волка и Зайца.

Несмотря на напряжённые отношения этих главных героев, всё всегда заканчивается благополучно. Чего стоят только слова Волка о том, что Заяц – его лучший подарочек. Да их совместное выступление возле ёлки просто великолепно.

А что насчёт озвучки этих персонажей? Важна ведь не только картинка. Мы решили вспомнить людей, которые подарили свои голоса двум героям «Ну, погоди!»