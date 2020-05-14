Их голоса известны нескольким поколениям. Кто озвучил мультфильм «Ну, погоди», который стал для нас символом детства
Какие мультфильмы вы смотрели в детстве? Люди старше 25 лет наверняка знакомы с добрым котом Леопольдом, Крокодилом Геной и Чебурашкой, а также с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!»
Все эти персонажи и сейчас являются частью массовой культуры. Возможно, по «Ну, погоди!» даже выйдет ремейк. Хотя большинству людей сложно поверить, что можно снять ещё лучший вариант истории про Волка и Зайца.
Несмотря на напряжённые отношения этих главных героев, всё всегда заканчивается благополучно. Чего стоят только слова Волка о том, что Заяц – его лучший подарочек. Да их совместное выступление возле ёлки просто великолепно.
А что насчёт озвучки этих персонажей? Важна ведь не только картинка. Мы решили вспомнить людей, которые подарили свои голоса двум героям «Ну, погоди!»
Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!»
Волк – Анатолий Папанов
Актёр и режиссёр. Папанов ещё в детстве начал проявлять интерес к актёрству, занимался в драматической студии и снимался в массовке. Во время войны отправился на фронт, а после возвращения поступил на второй курс актёрского факультета ГИТИС.
Фото: instagram.com/masloklub
Закончив вуз, Анатолий долгое время служил в театре, а затем появился и в кино. Несмотря на множество великолепных ролей, большинство людей благодарило Папанова именно за его озвучку Волка. Ведь это был тот мультфильм, который смотрели люди всех возрастов и интересов.
Фото: instagram.com/masloklub
Иногда актёр злился, что прохожие кричали ему навстречу «Смотрите! Волк идёт». И всё равно Анатолий признавался, что он всей душой полюбил Волка, и персонаж этот совсем не злодей.
Фото: instagram.com/masloklub
Заяц – Клара Румянова
Актриса и певица. Клара захотела стать артисткой, когда увидела фильм с Любовью Орловой. Румянова переехала в Москву и поступила во ВГИК. Во время обучения студенты ездили с концертами. Однажды Клара сильно простудилась и потеряла голос.
Когда будущая актриса оправилась от болезни, её низкий голос стал высоким. Румянова снялась в нескольких фильмах, но затем постепенно всё больше внимания уделяла мультикам. Новый голос актрисы идеально подходил для озвучивания персонажей мультфильмов. На её счету более 300 героев.
Фото: instagram.com/pro_zvezdu
Несмотря на огромную популярность, Клара иногда говорила, что ей не нравится пищать за Зайца. Актрисе было обидно, что никто не услышал её голос до болезни, который нравился Румяновой больше.
Кстати, в числе ролей Клары и Чебурашка. А кто озвучил его друга Крокодила Гену – смотрите здесь.