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Кот Леопольд и мыши. Кто озвучил персонажей популярного советского мультфильма?

14 июня 2020 14:14
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Спорим, вы легко сможете назвать главную фразу Кота Леопольда? Интеллигентный главный герой говорит её в конце каждой серии: «Ребята, давайте жить дружно». Однако чьим же голосом произносятся эти слова?

Кот Леопольд и мыши. Кто озвучил персонажей популярного советского мультфильма? -1

Фото: кадр из мультфильма «Кот Леопольд» 

Геннадий Хазанов

Актёр и руководитель московского Театра эстрады стал известен после выхода на экраны его миниатюры «Студент кулинарного техникума». Далее Хазанов продолжил выступать с монологами, преимущественно комедийного характера. Вскоре Геннадию предложили роли в фильмах. А озвучивание мультфильмов началось как раз со 2 серии «Кота Леопольда». Хазанов озвучил только одну серию, но всех персонажей.

Кот Леопольд и мыши. Кто озвучил персонажей популярного советского мультфильма? -4

Фото: instagram.com/ince__senet

Андрей Миронов

Советский актёр театра и кино известен своими ролями в фильмах «А если это любовь?», «Три плюс два», «Бриллиантовая рука». После выхода этих кинокартин на экраны лишь редкий человек мог бы не узнать Миронова. Однако артист не только снимался в фильмах, он также выступал в театре и озвучивал мультфильмы. Актёр озвучил всех персонажей «Кота Леопольда» в первой серии и восьмой.

Кот Леопольд и мыши. Кто озвучил персонажей популярного советского мультфильма? -7

Фото: Кино-театр.ру

Александр Калягин

Основатель и художественный руководитель московского театра «Et Cetera», а также актёр и режиссёр. Калягин начал свою карьеру со службы в театре, однако почти сразу начал сниматься и в фильмах. Известен ролями в кинокартинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Старый Новый год» и других. Озвучивал «Кота Леопольда» с 3 по 11 серии.

Кот Леопольд и мыши. Кто озвучил персонажей популярного советского мультфильма? -10

Фото: et-cetera.ru

Ранее мы рассказывали о том, кто озвучил другой популярный советский мультфильм. Чьи голоса звучат в «Ну, погоди» – смотрите здесь.

# Кино # калейдоскоп # Геннадий Хазанов # Андрей Миронов # Александр Калягин # Фотофакт

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