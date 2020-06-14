Кот Леопольд и мыши. Кто озвучил персонажей популярного советского мультфильма?

Спорим, вы легко сможете назвать главную фразу Кота Леопольда? Интеллигентный главный герой говорит её в конце каждой серии: «Ребята, давайте жить дружно». Однако чьим же голосом произносятся эти слова?

Фото: кадр из мультфильма «Кот Леопольд»

Геннадий Хазанов Актёр и руководитель московского Театра эстрады стал известен после выхода на экраны его миниатюры «Студент кулинарного техникума». Далее Хазанов продолжил выступать с монологами, преимущественно комедийного характера. Вскоре Геннадию предложили роли в фильмах. А озвучивание мультфильмов началось как раз со 2 серии «Кота Леопольда». Хазанов озвучил только одну серию, но всех персонажей.

Фото: instagram.com/ince__senet

Андрей Миронов Советский актёр театра и кино известен своими ролями в фильмах «А если это любовь?», «Три плюс два», «Бриллиантовая рука». После выхода этих кинокартин на экраны лишь редкий человек мог бы не узнать Миронова. Однако артист не только снимался в фильмах, он также выступал в театре и озвучивал мультфильмы. Актёр озвучил всех персонажей «Кота Леопольда» в первой серии и восьмой.

Фото: Кино-театр.ру

Александр Калягин Основатель и художественный руководитель московского театра «Et Cetera», а также актёр и режиссёр. Калягин начал свою карьеру со службы в театре, однако почти сразу начал сниматься и в фильмах. Известен ролями в кинокартинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Старый Новый год» и других. Озвучивал «Кота Леопольда» с 3 по 11 серии.

Фото: et-cetera.ru