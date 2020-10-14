«Задача родителей – помочь раскрыть его внутренний потенциал». Как выбрать кружки для ребёнка и не перегрузить его

У детей энергия бурлит через край и именно в детстве проявляются первые наклонности и закладываются жизненные увлечения. Хочется все и сразу, но нужно ли?

В отношении занятости детей у родителей наблюдается две крайности. Первая – максимально загрузить, чтобы не было времени на гаджеты и плохую компанию, вторая – сделать упор на одну учебу. Но здесь, как и во всем прочем, важен баланс.

Татьяна Шутько, психолог:

Очень важно увидеть ребенка действительно таким, какой он есть, увидеть его таланты, способности и его особенности. И задача родителей – помочь раскрыть его внутренний потенциал.

Александре Зеленковой 11 лет. За последние несколько лет она перепробовала массу секций, но творческая душа взяла верх и остановилась на рисовании. Александра Зеленкова:

Меня мама отправила на рисование в 5 лет, я тогда жила в городе Витебске, мне очень сильно это понравилось, и я продолжила ходить. Помимо рисования, я занимаюсь танцами, хип-хопом, черлидингом и пожарно-спасательным спортом.

Мама Татьяна полностью поддерживает дочку и считает, что кружков много не бывает. Татьяна Зеленкова:

Я считаю, что ребенок должен попробовать все, и то, что ему понравится, на том он и остановится. Когда Саша была еще маленькая, ходила в детский садик, она уже начала посещать кружок рисования, ей очень нравилось, я сначала вела у нее этот кружок.

Юлиане Кунцевич 9. Любознательной школьнице интересно все. Музыка, плавание, гимнастика и рисование. Но самая большая страсть – подиум.

Юлиана Кунцевич:

Можно попробовать, что ты умеешь, что не умеешь. И это мне в будущем поможет стать более крутой моделью. На гимнастику, я просто начала дома тренироваться и делать всякие кувырки, меня отдали на гимнастику. Чтобы не боялась глубины, на прыжки в воду записали.

Мама Юлианы Людмила Соколова считает, что кружков может быть сколько угодно, главное грамотно распланировать досуг. И обязательно оставить время на ничегонеделание. Такие паузы – жизненная необходимость. Людмила Соколова:

Когда-то у меня в детстве, когда я пошла в музыкальную школу, сказала папе, что я не хочу больше туда идти. Папа сказал: «Если ты не хочешь идти, тогда я тебя завезу». Я здесь делаю то же самое: «Если ты не хочешь, доченька, идти, я тебя подвезу».

Юлиана признается, не все кружки ей по душе. Юлиана Кунцевич:

Надо было за Яковом следить, а у меня был бассейн. Я говорю маме, может, я не пойду в бассейн, а за Яковом подольше послежу. Она говорит: «Нет, надо идти в бассейн, за что мы деньги платим». Я маме предлагала, чтобы возле школы я на карате ходила, а она мне говорила: «Ты не будешь успевать, тем более надо уроки делать». В прошлом году я предлагала на рисование, она говорила: «Нет, не надо».

Есть дети, которым нравится быть на виду и много общаться, других это опустошает. Для кого-то прикладное творчество – это радость и медитация, а для кого-то – каторга. Порой нежелание заниматься кроется не в количестве занятий, а в том, что они неправильно подобраны. Достаточно сменить вид дополнительной активности, к примеру, с физической на интеллектуальную, а с интеллектуальной на творческую, и ощущение перегрузки исчезнет.

Для Якова плавание стало первой секцией. Из воды мальчика не вытащить. Александр Кунцевич:

Я сам занимался плаванием с шести лет и считаю, что ребенок должен уметь плавать. В классе 4-5 планируем отдавать его на борьбу. Я считаю, что с маленького возраста детей не надо сильно нагружать кружками. Один кружок он может посещать спокойно. Самое главное, что нельзя от ребенка требовать в первый или во второй год супер результатов. Он должен получать от этого удовольствие.