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Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты

14 октября 2020 11:23
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Армейские ботинки уже который сезон побеждают в модной битве. Их универсальность и брутальность влюбили в себя детей больших городов. Этой осенью дизайнеры возвращают в 90-е, расставляют акценты на массивной цветной подошве и сочной шнуровке. Быть на стиле в непогоду помогут и челси.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-1

Наталья Иванович, стилист:
Челси это очень удобная модель. Сбоку она сделана на резиночках. Она очень легко сочетается практически со всем. Ее можно обуть под брюки, джинсы и под летящие юбки. Они также представлены дизайнерами на объемной массивной подошве в разной расцветке. Например, их Кристиан Диор предлагает сочетать с ажурными гольфами.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-4

Также анималистичный принт станет акцентом вашего образа.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-7

Отбивать ритм в казаках нынче очень модно, а самое главное комфортно. Для вдохновения пересмотрите парочку вестернов и влетайте в эту осень в ботиночках в цвете шафран или под рептилию. Анималистика притянет взгляды к вашим ножкам, главное – выбирайте к экзотике однотонный наряд. Звериный принт не терпит вторых ролей.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-10

Наталья Иванович:
Самым модным и оригинальным акцентом этой осени стали цепи, причем неважно будут массивные металлические цепи на ботинках или изящные цепочки на ваших туфельках.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-13

Также из моды не выходят и ботильоны. Они могут быть со шнуровкой, с необычными каблучками и в любой цветовой гамме.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-16

И снова триумфальное возвращение ботфортов. На подиумах красовались дерзкие лакированные сапоги до бедра в духе 60-х, изящные сапоги-чулки на шпильках и даже ботфорты в стиле спорт-шик. Тренд не для робких, но, безусловно, роскошный и очень женственный. Фишка сезона – минимализм. Собственно, эта королевская парочка хороша сама по себе. 

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-19

Наталья Иванович:
Это может быть и квадратный носик, и остроносый мыс, и также более круглый. Если вы обладательница красивых ног, то волшебство ботфортов в том, что они сделают ваши ножки еще красивее. Эта обувь будет эффектно смотреться с удлиненными жакетами и со свитерами в стиле оверсайз.

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-22

Лучший рецепт от осенней хандры – яркие черевички. Алый, фиолетовый, салатовый и, конечно, серебро. 

Какую женскую обувь выбрать этой осенью? Показываем модные варианты-25

К слову, винтаж кутюрье не обошли стороной. Туфельки на ремешках в духе Мэри Поппинс. Декор в виде бантиков-пряжек – все это очаровательно смотрится на фоне желтого города. 

# Обувь # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Наталья Иванович # Фотофакт # Мода

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