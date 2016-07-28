«Зачем ты издеваешься над своей собакой»: поклонник Pokemon GO перекрасил свою собаку под Пикачу

Новости Великобритании. Поклонник популярного приложения Pokemon GO (здесь подробнее) выкрасил свою собаку в ярко-желтый и черный цвета. Вероятно, он мечтал добиться сходства питомца с покемоном Пикачу.



Собаку на одной из улиц Брайтона встретил Элихади Джастин Юрасса. Он запечатлел пса на видео, после чего выложил ролик на своей странице в Facebook. За несколько часов видео посмотрели тысячи людей. И многие обвинили хозяина собаки в жестоком обращении с животным.

«Кем бы ты ни был, зачем ты издеваешься над своей собакой?» – подобного рода вопросы заполнили соцсети. Правда, нашлись и те, кто нашел забавным собаку-Пикачу.

По словам автора видео, он не смог найти хозяина пса, чтобы побеседовать с ним об этичности его поступка.

Напомним, несколько лет назад общественность шокировала история, произошедшая в России. Журналистку и писательницу Лену Ленину требовали привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Ленина выкрасила котенка в ярко-розовый цвет (здесь подробнее).