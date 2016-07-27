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5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету

27 июля 2016 16:24
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Пока кто-то публикует фото с пляжа в идеальной физической форме, не стоит, сидя дома, заедать горе сочными арбузами. Возможно, мотивацией станет мобильное приложение, иконка которого будет взывать к вашей совести.

MyFitnessPal
Соблюдать строгую диету летом равносильно преступлению. Чтобы употреблять фрукты и сладости с умом, необходимо вести дневник питания. Приложение MyFitnessPal (Счетчик калорий) считает калории и содержание БЖУ в пище. Данные о некоторых продуктах можно получить, наведя камеру на шрих-код.

5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету-1


Daily Yoga
Если слово «спорт» ассоциируется с муками, то хорошим вариантом может стать йога. Американские тренеры Софи Вонг, Люси Лу, Ева Ксе разработали систему тренировок, благодаря которой из новичка легко стать гуру. Занятия дополнены видеоинструкциями. 

5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету-4

Sworkit
В погоне за быстрым результатом можно обратить внимание на интервальные тренировки. Для занятий с Sworkit не требуется никакого спортивного инвентаря. 

5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету-7

5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету-9

Кардиотренировка с супертренером
Чужой пример заразителен, поэтому видео с тренером-энерджайзером Лейси Стоун не оставит шанса пропустить занятие. Главное – нажать кнопку «play». 15-минутное кардио избавит не только от лишнего веса, но и желания впредь есть углеводы.

8 - минутная зарядка с котом

Кототерапия может быть не только релаксирующей, но и бодрящей. Потратив всего 8 минут, повторяя упражнения за котом, можно поддерживать спортивную форму.

5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету-12

Автор: Наталия Колешко

# Фотофакт # калейдоскоп

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