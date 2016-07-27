5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету
Пока кто-то публикует фото с пляжа в идеальной физической форме, не стоит, сидя дома, заедать горе сочными арбузами. Возможно, мотивацией станет мобильное приложение, иконка которого будет взывать к вашей совести.
MyFitnessPal
Соблюдать строгую диету летом равносильно преступлению. Чтобы употреблять фрукты и сладости с умом, необходимо вести дневник питания. Приложение MyFitnessPal (Счетчик калорий) считает калории и содержание БЖУ в пище. Данные о некоторых продуктах можно получить, наведя камеру на шрих-код.
Daily Yoga
Если слово «спорт» ассоциируется с муками, то хорошим вариантом может стать йога. Американские тренеры Софи Вонг, Люси Лу, Ева Ксе разработали систему тренировок, благодаря которой из новичка легко стать гуру. Занятия дополнены видеоинструкциями.
Sworkit
В погоне за быстрым результатом можно обратить внимание на интервальные тренировки. Для занятий с Sworkit не требуется никакого спортивного инвентаря.
Кардиотренировка с супертренером
Чужой пример заразителен, поэтому видео с тренером-энерджайзером Лейси Стоун не оставит шанса пропустить занятие. Главное – нажать кнопку «play». 15-минутное кардио избавит не только от лишнего веса, но и желания впредь есть углеводы.
8 - минутная зарядка с котом
Кототерапия может быть не только релаксирующей, но и бодрящей. Потратив всего 8 минут, повторяя упражнения за котом, можно поддерживать спортивную форму.