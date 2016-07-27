5 ресурсов для тех, кто не успел похудеть к лету

Пока кто-то публикует фото с пляжа в идеальной физической форме, не стоит, сидя дома, заедать горе сочными арбузами. Возможно, мотивацией станет мобильное приложение, иконка которого будет взывать к вашей совести.

MyFitnessPal

Соблюдать строгую диету летом равносильно преступлению. Чтобы употреблять фрукты и сладости с умом, необходимо вести дневник питания. Приложение MyFitnessPal (Счетчик калорий) считает калории и содержание БЖУ в пище. Данные о некоторых продуктах можно получить, наведя камеру на шрих-код.