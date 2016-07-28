Почти 200 кг боровиков и подосиновиков за один день собрала семья в Щучинском районе

Новости Беларуси. Семья Лыщик из поселка Острино Щучинского района – грибники со стажем. Но признаются, так повезло впервые. За один день семья собрала почти 200 килограммов боровиков и подосиновиков.



Поляну грибники обнаружили недалеко от дома. Семье едва хватило корзин и пакетов, взятых с собой.



Хозяйка Оксана (в интервью «СБ»):

До глубокой ночи нанизывали на нитки для сушки, мариновали, отваривали. Особенно радовалась такой удаче восьмилетняя дочь Ева.

Оправляясь в лес за грибами, важно знать несколько правил. Советы грибника – здесь подробнее.