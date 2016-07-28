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Почти 200 кг боровиков и подосиновиков за один день собрала семья в Щучинском районе

28 июля 2016 12:55
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Новости Беларуси. Семья Лыщик из поселка Острино Щучинского района – грибники со стажем. Но признаются, так повезло впервые. За один день семья собрала почти 200 килограммов боровиков и подосиновиков.

Поляну грибники обнаружили недалеко от дома. Семье едва хватило корзин и пакетов, взятых с собой.

Хозяйка Оксана (в интервью «СБ»):
До глубокой ночи нанизывали на нитки для сушки, мариновали, отваривали. Особенно радовалась такой удаче восьмилетняя дочь Ева. 

Оправляясь в лес за грибами, важно знать несколько правил. Советы грибника – здесь подробнее.  

# калейдоскоп # Грибы

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