10 фото о безграничной отцовской любви

Отец как-то отыскал аккаунт своей дочери с многочисленными селфи. Чтобы показать всю бессмысленность ее любимого занятия, мужчина спародировал дочь. Для нескольких селфи ему пришлось подбирать аксессуары, рисовать стрелки и делать губы уточкой.





Сын для конкурса костюмов решил переодеться в костюм волка из «Красной шапочки». Чтобы не возникало вопросов, из какой сказки волк, отец надел платье и красную шляпу.





Отец–одиночка никак не мог освоить технику создания хвостиков, косичек и колосков. Мужчина пришел со своей дочерью в салон красоты на мастер-класс.





Конечно, проще купить костюм для праздника, чем сделать его самим. Отец ребенка с ограниченными возможностями ломал голову над нарядом. В результате мальчик отправился на праздник как танкист с собственным транспортом.





Многие родители детей с особенностями пытаются оградить их от негативных комментариев, не допустить развития комплексов. Отец девочки со слуховыми имплантами побрил голову и набил татуировку, чтобы дочь не чувствовала себя дискомфортно.





После операции у сына остался большой шрам на голове. Отец решил поддержать мальчика и сделал себе на голове такой же шрам.





Девочка родилась с пигментными пятнами на ногах. Оба родителя набили татуировки, чтобы дочь не считала свою особенность недостатком.





Родители стараются развивать таланты ребенка. Отец юного художника принимает участие в создании картин непосредственно. Для того, чтобы сын научился передавать пластику человека, мужчина стал позировать в образах героев сериалов и фильмов.



Кулинарные таланты вкупе с художественными помогают отцу создавать блинчики в форме различных растений, животных, органов. Дети не только завтракают, но и узнают различия между бабочкой Монархом и бабочкой-зеброй.





Отец всю жизнь посвятил легкой атлетике. Болезнь сына не помешала мужчине приобщить к ребенка к спорту. Вот уже более 10 лет отец преодолевает марафон вместе с сыном.