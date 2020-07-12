Прямой эфир

Забыла об осторожности и загорала при любой возможности. От беды женщину спасла случайность

12 июля 2020 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина всю жизнь обожала загорать, поскольку не любила свою бледную кожу. Однако после одного случая ситуация изменилась.

Как сообщает Daily Star, 37-летняя Шарон Баггали, которая живёт в британском городе Шеффилд, в подростковом возрасте начала беспокоиться о цвете своей кожи. Шарон хотела, чтобы у неё была золотистая или бронзовая кожа, но поскольку англичанка – голубоглазая блондинка, исполнить своё желание ей было непросто.

С 16 лет Баггали начала загорать трижды в неделю. Британка никогда не пользовалась солнцезащитным кремом, чтобы загар появлялся быстрее. Если вдруг дни были не солнечными, тогда Шарон отправлялась на 6-минутный сеанс в солярий.

Забыла об осторожности и загорала при любой возможности. От беды женщину спасла случайность-1

Фото: facebook.com/sharon.skinner.12532 

Позже англичанка начала использовать ещё и автозагар дважды в неделю. Мама предупреждала Баггали, что своими необдуманными действиями она может навредить своему здоровью, но Шарон не придавала этому значения.

В какой-то момент британка обнаружила, что одна из её родинок иногда зудит. Поскольку это не причиняло ощутимых неудобств, Баггали не стала принимать какие-либо меры. В 2009 году Шарон вместе с мужем поехала отдыхать в Египет и, конечно, сделала множество фотографий. На них была запечатлена и та родинка.

И вот в прошлом году Facebook предложил своей пользовательнице вспомнить о временах десятилетней давности. Британка увидела фото, которое было сделано в Египте. Присмотревшись к снимку, Баггали поняла, что за прошедшие годы её родинка стала в четыре раза больше и существенно темнее.

Забыла об осторожности и загорала при любой возможности. От беды женщину спасла случайность-4

Фото: facebook.com/sharon.skinner.12532 

Шарон испугалась и попросила мужа проверить, не ошиблась ли она. Мужчина подтвердил, что родинка стала больше. В этот момент англичанка вспомнила, что эта родинка несколько раз кровоточила. Баггали забеспокоилась ещё сильнее и обратилась к врачу, который направил пациентку к дерматологу.

После осмотра женщина ушла домой, а через некоторое время ей позвонили из больницы. Шарон сказали, что у неё рак кожи. Врачи пояснили, что злокачественная опухоль образовалась из-за частого посещения солярия, а также регулярного лежания на солнце без использования защитного крема.

Баггали почувствовала, что у неё внутри всё оборвалось. Она спросила у медиков, насколько всё серьёзно, может ли она умереть. К облегчению британки, врачи заверили, что с ней всё будет хорошо. Англичанка вовремя обратилась в больницу, у неё меланома первой стадии, поэтому химиотерапия не потребуется, достаточно будет просто удалить хирургическим путём повреждённый участок кожи.

Забыла об осторожности и загорала при любой возможности. От беды женщину спасла случайность-7

Фото: facebook.com/sharon.skinner.12532 

Операция прошла благополучно, однако теперь Шарон всерьёз обеспокоена своим здоровьем и регулярно ходит на обследования. Кроме того, Баггали с тех пор ограничивается только муссом для загара, поскольку считает, что жизнь для неё важнее золотистого цвета кожи.

Кстати, недавно мы рассказывали историю о женщине, которую спасла внимательность. Девушка увидела пугающую деталь на своей свадебной фотографии – подробнее здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов
11 июля 2020 11:04

Боярский, Варлей, Долина. Как выглядят внуки и внучки известных артистов

Муза Маяковского. Лиля Брик и великие мужчины XX века, которые целовали руки этой загадочной женщине
11 июля 2020 09:19

Муза Маяковского. Лиля Брик и великие мужчины XX века, которые целовали руки этой загадочной женщине

Парень улетел с другом на курорт и отлично провёл время. Только вот за это юношу бросила девушка
11 июля 2020 07:14

Парень улетел с другом на курорт и отлично провёл время. Только вот за это юношу бросила девушка