Забыла об осторожности и загорала при любой возможности. От беды женщину спасла случайность
Женщина всю жизнь обожала загорать, поскольку не любила свою бледную кожу. Однако после одного случая ситуация изменилась.
Как сообщает Daily Star, 37-летняя Шарон Баггали, которая живёт в британском городе Шеффилд, в подростковом возрасте начала беспокоиться о цвете своей кожи. Шарон хотела, чтобы у неё была золотистая или бронзовая кожа, но поскольку англичанка – голубоглазая блондинка, исполнить своё желание ей было непросто.
С 16 лет Баггали начала загорать трижды в неделю. Британка никогда не пользовалась солнцезащитным кремом, чтобы загар появлялся быстрее. Если вдруг дни были не солнечными, тогда Шарон отправлялась на 6-минутный сеанс в солярий.
Фото: facebook.com/sharon.skinner.12532
Позже англичанка начала использовать ещё и автозагар дважды в неделю. Мама предупреждала Баггали, что своими необдуманными действиями она может навредить своему здоровью, но Шарон не придавала этому значения.
В какой-то момент британка обнаружила, что одна из её родинок иногда зудит. Поскольку это не причиняло ощутимых неудобств, Баггали не стала принимать какие-либо меры. В 2009 году Шарон вместе с мужем поехала отдыхать в Египет и, конечно, сделала множество фотографий. На них была запечатлена и та родинка.
И вот в прошлом году Facebook предложил своей пользовательнице вспомнить о временах десятилетней давности. Британка увидела фото, которое было сделано в Египте. Присмотревшись к снимку, Баггали поняла, что за прошедшие годы её родинка стала в четыре раза больше и существенно темнее.
Фото: facebook.com/sharon.skinner.12532
Шарон испугалась и попросила мужа проверить, не ошиблась ли она. Мужчина подтвердил, что родинка стала больше. В этот момент англичанка вспомнила, что эта родинка несколько раз кровоточила. Баггали забеспокоилась ещё сильнее и обратилась к врачу, который направил пациентку к дерматологу.
После осмотра женщина ушла домой, а через некоторое время ей позвонили из больницы. Шарон сказали, что у неё рак кожи. Врачи пояснили, что злокачественная опухоль образовалась из-за частого посещения солярия, а также регулярного лежания на солнце без использования защитного крема.
Баггали почувствовала, что у неё внутри всё оборвалось. Она спросила у медиков, насколько всё серьёзно, может ли она умереть. К облегчению британки, врачи заверили, что с ней всё будет хорошо. Англичанка вовремя обратилась в больницу, у неё меланома первой стадии, поэтому химиотерапия не потребуется, достаточно будет просто удалить хирургическим путём повреждённый участок кожи.
Фото: facebook.com/sharon.skinner.12532
Операция прошла благополучно, однако теперь Шарон всерьёз обеспокоена своим здоровьем и регулярно ходит на обследования. Кроме того, Баггали с тех пор ограничивается только муссом для загара, поскольку считает, что жизнь для неё важнее золотистого цвета кожи.
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