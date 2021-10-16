Заботливый папа, актёр и рестлер. Всё о жизни Дуэйна Джонсона

Он был знаменитым спортсменом, а потом стал не менее популярным актёром. Речь идёт о Дуэйне Джонсоне, который является кумиром для многих людей. Давайте посмотрим, как менялась жизнь этой знаменитости. Детство Родился Джонсон 2 мая 1972 года в тихоокеанском штате Калифорния в семье рестлеров. Из-за спортивной карьеры своих родителей Дуэйн постоянно переезжал, регулярно меняя места среднего образования. Он посещал школы в Новой Зеландии, Гавайях, а выпускной отпраздновал в Пенсильвании.

Фото: instagram.com/therock

Спортивная карьера отца не приносила семье больших денег, из-за чего в доме Джонсонов часто были скандалы. Когда Дуэйну исполнилось 14 лет, его родители развелись. После разрыва семейных отношений мальчик остался с мамой. Тот период был очень сложным для будущего актёра. Безденежье и отсутствие в жизни отца заставили подростка по-другому воспринимать мир: он стал более агрессивным и вспыльчивым.

Фото: instagram.com/therock

Юность В юности Дуэйн занимался футболом на профессиональном уровне. Из-за активных занятий спортом парень в 16 лет при росте 195 см был весом в 105 кг. Благодаря выносливости и отличной физической подготовке юный спортсмен получал приглашения во многие высшие учебные заведения, которым хотелось иметь такого перспективного студента в рядах своих учащихся.

Фото: instagram.com/therock

Дуэйн воспользовался возможностью и поступил в Университет Майами. Здесь он активно проявлял себя и в 1991 году принёс победу своей команде в национальном чемпионате NCAA. Однако в следующем году парень получил травму спины, потеряв возможность реализовываться в профессиональном футболе.

Фото: instagram.com/therock

Рестлинг Из-за пережитых неприятностей Джонсон решил воспользоваться связями отца и начать заниматься рестлингом. Его дебют в данном виде спорта состоялся в 1996 году, когда Дуэйну было 24 года. Позже он смог стать чемпионом в состязаниях WWE 17 раз.

Фото: instagram.com/therock

После множества наград мужчина понял, что достиг всех вершин в данном виде спорта, и начал искать себя в других направлениях. В 2019 году мужчина официально заявил о завершении спортивной карьеры.

Фото: instagram.com/therock

Кино Первую роль актёр получил в 2001 году, когда снялся в приключенческом фильме «Мумия возвращается».

Фото: instagram.com/therock

В следующем году режиссёр Чак Рассел предложил Дуэйну поучаствовать в создании кинокартины «Царь скорпиона». За своё согласие Джонсон получил 5,5 миллиона долларов, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого гонорара за первую главную роль. Сейчас мужчина является очень востребованным актёром в Голливуде, радуя зрителей комедиями с его участием.

Фото: instagram.com/therock

Личная жизнь Со своей первой женой актёр познакомился в 20 лет в университете. Через семь лет пара решила узаконить отношения, а в 2001 году у супругов родилась дочка Симон Александра. Но в 2007 году, когда родители развелись, девочка осталась с мамой. После расставания с первой супругой Дуэйн начал отношения с певицей Лорен Хашиан.

Фото: instagram.com/therock

В 2019 году пара поженилась. Сейчас супруги воспитывают троих дочерей. Старшая из них родилась в 2015 году, а младшая – в 2018 году. Несмотря на плотный график, актёр всегда находит свободное время, чтобы провести его вместе со своими малышками.

Фото: instagram.com/therock