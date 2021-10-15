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Укусы – не повод отступать. Как мужчина подарил новую жизнь бездомной собаке

15 октября 2021 19:51
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В любви и заботе нуждаются все. Порой в погоне за собственным счастьем мы не замечаем тех, для кого наши внимание и ласка будут действительно ценны. Речь идёт не только о людях, но и о братьях наших меньших.

Так итальянец Хорхе Мартинес поделился своей любовью с бездомной собакой, которая изначально на попытки помочь отвечала агрессией. Однако мужчину не оттолкнула такая реакция бедного животного. Ведь он понимал, что это всего лишь результат непростой жизни собаки, где она всегда должна была бороться за право на существование.

Укусы – не повод отступать. Как мужчина подарил новую жизнь бездомной собаке-1

Фото: twitter.com/JorgeJa37438463

Хорхе забрал бездомное животное домой, где обеспечил его своей любовью и ежедневной заботой. Сейчас у собаки новая и счастливая жизнь, наполненная лаской хозяина.

Укусы – не повод отступать. Как мужчина подарил новую жизнь бездомной собаке-4

Фото: twitter.com/JorgeJa37438463

Пост, где мужчина поделился своей историей, поддержало большое количество пользователей Twitter. Сейчас этот добрый рассказ лайкнуло больше 350 тысяч человек.

Укусы – не повод отступать. Как мужчина подарил новую жизнь бездомной собаке-7

Фото: twitter.com/JorgeJa37438463

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, в доме которой находится целый зоопарк. Узнать, как она справляется с более 106 животными, можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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