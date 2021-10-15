Укусы – не повод отступать. Как мужчина подарил новую жизнь бездомной собаке

В любви и заботе нуждаются все. Порой в погоне за собственным счастьем мы не замечаем тех, для кого наши внимание и ласка будут действительно ценны. Речь идёт не только о людях, но и о братьях наших меньших.

Так итальянец Хорхе Мартинес поделился своей любовью с бездомной собакой, которая изначально на попытки помочь отвечала агрессией. Однако мужчину не оттолкнула такая реакция бедного животного. Ведь он понимал, что это всего лишь результат непростой жизни собаки, где она всегда должна была бороться за право на существование.