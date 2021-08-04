Почему «Скала» и где кубики пресса? Дуэйн Джонсон ответил на популярные вопросы поклонников

Что фанаты хотят знать про Дуэйна Джонсона? Это можно легко выяснить, если просто открыть Google и посмотреть запросы по актёру. И чтобы удовлетворить любопытство поклонников, американец согласился ответить на парочку вопросов в интервью на YouTube-канале WIRED.

Первым шёл вопрос, что же ест «Скала» за день. Актёр ответил, что мясо буйвола, а ещё яичницу-болтунью. Вторым – что означают татуировки американца? Дуэйн пояснил, что татуировка на правой руке представляет собой голову быка, а вот тату на левой символизирует жизненный путь Джонсона.