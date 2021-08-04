Почему «Скала» и где кубики пресса? Дуэйн Джонсон ответил на популярные вопросы поклонников
Что фанаты хотят знать про Дуэйна Джонсона? Это можно легко выяснить, если просто открыть Google и посмотреть запросы по актёру. И чтобы удовлетворить любопытство поклонников, американец согласился ответить на парочку вопросов в интервью на YouTube-канале WIRED.
Первым шёл вопрос, что же ест «Скала» за день. Актёр ответил, что мясо буйвола, а ещё яичницу-болтунью. Вторым – что означают татуировки американца? Дуэйн пояснил, что татуировка на правой руке представляет собой голову быка, а вот тату на левой символизирует жизненный путь Джонсона.
Фото: instagram.com/therock
Третий вопрос: «Какой была первая работа Дуэйна Джонсона?» Оказалось, что актёр начинал посудомойщиком. В 13 лет американец устроился в пиццерию, где подрабатывал после школы с 15:00 до 23:30. Несмотря на то, что «Скала» явно перемыл гору чужой посуды, он до сих пор продолжает мыть свою руками, не используя посудомоечную машину.
Фото: instagram.com/therock
Четвёртый вопрос был про футбольные травмы. Актёр кратко ответил, что их было много. Запомнилось, как он серьёзно повредил левое плечо. И пятым стал вопрос про вес, который может поднять Дуэйн. Американец признался, что не считал, но 180-220 кг точно сможет сделать в жиме лёжа.
Фото: instagram.com/therock
Ещё один интересный вопрос, который получил развёрнутый ответ, был про прозвище Джонсона – «Скала». Актёр пояснил, что всё началось с рестлинга. Тогда он взял себе псевдоним Рокки Майвиа. Отца Джонсона зовут Рокки, а дедушку – Питер Майвиа. Оба они были борцами. Ну а потом Рокки сократилось просто до Рок [Rock – скала. Прим.ред.].
Фото: instagram.com/therock
Наконец, немного грустным получился вопрос про пресс Джонсона. Американец пояснил, что у него есть кубики, но их 4,5 – 5,5. Много лет назад, ещё будучи рестлером, во время поединка Дуэйн получил травму живота, в результате чего он перенёс операцию по удалению тройной грыжи.
Фото: instagram.com/therock
Впрочем, сейчас это не доставляет актёру особых хлопот. И он может даже сорвать с петель ворота собственного дома, чтобы не опоздать на работу (подробнее здесь).