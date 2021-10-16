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Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород

16 октября 2021 10:10
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Собака – лучший друг человека. Она способна не только защищать, но и очаровывать своей привлекательностью. В этой статье мы решили посмотреть, какие породы собак точно никого не оставят равнодушным.

Бишон фризе

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -1

Фото: instagram.com/bichon_frise_ukraine

Эта порода впервые была упомянута ещё в XIII веке. Использовались такие собаки на кораблях с целью истребления грызунов. А всё из-за их подвижности и высокой выносливости.

Следует упомянуть, что эти миниатюрные друзья плохо переживают одиночество, поэтому им нужно уделять много внимания. Некоторые владельцы заводят сразу нескольких питомцев такой породы, чтобы тем было легче адаптироваться.

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -3

Фото: instagram.com/bichon_frise_ukraine

Вельш-корги пемброк

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -6

Фото: instagram.com/corgi_loky_

Эта порода появилась в XVIII веке. Корги являются очень умными и смелыми собаками. Такой питомец идеально подойдёт для большой семьи, поскольку он спокоен и способен прекрасно чувствовать все эмоции своего хозяина.

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -8

Фото: instagram.com/corgi_loky_

Мопс

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -11

Фото: instagram.com/mops_crimea

Мопсы – очень ленивые собаки, которым не нужны частые и долгие прогулки. Также особенностью их характера является практически полное отсутствие агрессии не только к людям, но и к другим животным. Стоит отметить, что мопсы любят храпеть, поэтому обладателям чуткого сна будет тяжело уживаться с таким «счастьем».

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -13

Фото: instagram.com/mops_crimea

Сиба-ину

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -16

Фото: instagram.com/kit.siba.minsk

Такие питомцы отличаются своим своенравным характером. Они достаточно сдержаны, дисциплинированны и не показывают своих эмоций. Самое важное для Сиба-ину – это взаимодействие с другими животными.

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -18

Фото: instagram.com/kit.siba.minsk

Самоедская собака

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -21

Фото: instagram.com/_samoedskaya

Несмотря на свои внушительные размеры, такие пушистые друзья вряд ли смогут стать защитниками дома. А всё из-за особенностей их характера. Самоедская собака очень дружелюбная, добрая и хорошо ладит с другими животными. Также эти питомцы любят прогулки на свежем воздухе и отлично поддаются дрессировке.

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -23

Фото: instagram.com/_samoedskaya

Ши-тцу

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -26

Фото: instagram.com/shihtzu.russia

Встретить представителей такой породы в плохом настроении – задача не из простых, поскольку эти друзья очень добры и дружелюбны. Ши-тцу достаточно непривередливы к еде, из-за этого они склонны набирать лишний вес. Поэтому хозяевам таких питомцев стоит чаще устраивать совместные прогулки, помогая животному держать себя в форме.

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -28

Фото: instagram.com/shihtzu.russia

Шелти

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -31

Фото: instagram.com/shiba_naito_sheltie_archie

По шкале Стэнли Корена эти собаки занимают шестое место в списке самых умных пород. Шелти очень энергичные, поэтому нуждаются в регулярных прогулках и других физических активностях.

Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород -33

Фото: instagram.com/shiba_naito_sheltie_archie

Однако не только собаки, но и кошки могут вызывать улыбки. Убедиться в том, что чёрный окрас не мешает им быть милыми, вы можете здесь.

# Домашние животные

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