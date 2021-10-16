Самоедская собака, мопс и корги: топ-7 самых очаровательных пород

Собака – лучший друг человека. Она способна не только защищать, но и очаровывать своей привлекательностью. В этой статье мы решили посмотреть, какие породы собак точно никого не оставят равнодушным. Бишон фризе

Фото: instagram.com/bichon_frise_ukraine Эта порода впервые была упомянута ещё в XIII веке. Использовались такие собаки на кораблях с целью истребления грызунов. А всё из-за их подвижности и высокой выносливости. Следует упомянуть, что эти миниатюрные друзья плохо переживают одиночество, поэтому им нужно уделять много внимания. Некоторые владельцы заводят сразу нескольких питомцев такой породы, чтобы тем было легче адаптироваться.

Фото: instagram.com/bichon_frise_ukraine

Вельш-корги пемброк

Фото: instagram.com/corgi_loky_ Эта порода появилась в XVIII веке. Корги являются очень умными и смелыми собаками. Такой питомец идеально подойдёт для большой семьи, поскольку он спокоен и способен прекрасно чувствовать все эмоции своего хозяина.

Фото: instagram.com/corgi_loky_

Мопс

Фото: instagram.com/mops_crimea Мопсы – очень ленивые собаки, которым не нужны частые и долгие прогулки. Также особенностью их характера является практически полное отсутствие агрессии не только к людям, но и к другим животным. Стоит отметить, что мопсы любят храпеть, поэтому обладателям чуткого сна будет тяжело уживаться с таким «счастьем».

Фото: instagram.com/mops_crimea

Сиба-ину

Фото: instagram.com/kit.siba.minsk Такие питомцы отличаются своим своенравным характером. Они достаточно сдержаны, дисциплинированны и не показывают своих эмоций. Самое важное для Сиба-ину – это взаимодействие с другими животными.

Фото: instagram.com/kit.siba.minsk

Самоедская собака

Фото: instagram.com/_samoedskaya Несмотря на свои внушительные размеры, такие пушистые друзья вряд ли смогут стать защитниками дома. А всё из-за особенностей их характера. Самоедская собака очень дружелюбная, добрая и хорошо ладит с другими животными. Также эти питомцы любят прогулки на свежем воздухе и отлично поддаются дрессировке.

Фото: instagram.com/_samoedskaya

Ши-тцу

Фото: instagram.com/shihtzu.russia Встретить представителей такой породы в плохом настроении – задача не из простых, поскольку эти друзья очень добры и дружелюбны. Ши-тцу достаточно непривередливы к еде, из-за этого они склонны набирать лишний вес. Поэтому хозяевам таких питомцев стоит чаще устраивать совместные прогулки, помогая животному держать себя в форме.

Фото: instagram.com/shihtzu.russia

Шелти

Фото: instagram.com/shiba_naito_sheltie_archie По шкале Стэнли Корена эти собаки занимают шестое место в списке самых умных пород. Шелти очень энергичные, поэтому нуждаются в регулярных прогулках и других физических активностях.