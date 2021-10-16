Что нужно сделать, чтобы выспаться? Полезные правила, которые облегчат вашу жизнь

Плохой сон оказывает негативное влияние на физическую активность человека и его мыслительные процессы. Чтобы наши читатели не страдали такими недугами, мы подготовили несколько советов, которые облегчат процесс засыпания и помогут привести режим дня в норму.

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Изучение своего организма Изначально нужно определить свои суточные биоритмы. Для этого постарайтесь в течение дня фиксировать время, когда вы максимально активны и продуктивны, а также промежутки, в которых чувствуете упадок сил. С помощью наблюдения за своим организмом вы сможете понять, когда стоит отвести время на отдых и сон.

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Ежедневная физическая активность Зарядка – лучший способ взбодриться. Утренние упражнения разгоняют кровь по всему организму, помогая мозгу быстрее функционировать. Также зарядка способствует снижению отёчности. А вот вечером нагружать себя интенсивными тренировками не стоит, поскольку такие поздние занятия спортом могут негативно сказаться на состоянии сердечного здоровья. Поэтому оптимальный вариант активности перед сном – расслабляющая йога.

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Отказ от гаджетов за 30 минут до сна Этот пункт в современном мире часто игнорируется, что неправильно. Свет от мобильного телефона или компьютера воспринимается нашим организмом как отражение солнечных лучей, из-за чего он снижает выработку гормона мелатонина на 22%. Это и приводит к частым недосыпаниям.

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Проветривание помещения Чем чаще проветривается помещение, тем меньше углекислого газа в нём накапливается. Свежий воздух помогает человеку быстрее уснуть, а утром чувствовать себя намного лучше.

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Создание атмосферы Чем меньше человек переживает, тем легче он засыпает. Поэтому вечером нужно создать в спальне расслабляющую атмосферу: приглушить свет, включить спокойную музыку, прочесть книгу или помедитировать. Это поможет привести мысли в порядок, что облегчит процесс засыпания.

Фото: pixabay.com

Спите на боку Существует несколько комфортных поз для сна, при которых ваше тело будет полностью расслаблено: на боку, спине и животе. Писательница и специалист по сну Терри Кралль утверждала, что первое положение является наиболее удачным, поскольку именно здесь уменьшается риск прерывистых сновидений.

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