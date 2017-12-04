Забил пару голов и сломал ребро: Дробыш получил травму на хоккее в Минске

По информации из соцсетей Виктора Дробыша, ему удалось забить несколько голов. Однако во время игры продюсер получил травму.

Композитор Виктор Дробыш в интервью программе «Неделя» рассказал о том, как посетил финал Кубка Федераций в Минске.

Аскольд Запашный в Instagram рассказал о том, как прошел матч, и поблагодарил за его проведение.

Аскольд Запашный:

Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А.Г. Лукашенко – тот я! Спасибо большое лидеру братской республики за приглашение, возможность неформального, чисто человеческого общения и прекрасную игру. С большим уважением лично к Александру Григорьевичу и всей команде причастных к проведению этого мероприятия.