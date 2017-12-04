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Забил пару голов и сломал ребро: Дробыш получил травму на хоккее в Минске

04 декабря 2017 08:47
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Новости Беларуси. Композитор Виктор Дробыш и дрессировщик Аскольд Запашный сыграли в хоккей с Александром Лукашенко.

По информации из соцсетей Виктора Дробыша, ему удалось забить несколько голов. Однако во время игры продюсер получил травму.

Виктор Дробыш:
Сломал ребро, попал в больницу.

Забил пару голов и сломал ребро: Дробыш получил травму на хоккее в Минске-1

Фото: instagram.com/vdrobysh

Президент Беларуси подарил музыканту сувенир – шоколад с автографом. Дробыш назвал подарок, «трогательным и, по-детски, сентиментальным сувениром».

Композитор Виктор Дробыш в интервью программе «Неделя» рассказал о том, как посетил финал Кубка Федераций в Минске.

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Забил пару голов и сломал ребро: Дробыш получил травму на хоккее в Минске-4

Фото: instagram.com/askoldzap

Аскольд Запашный в Instagram рассказал о том, как прошел матч, и поблагодарил за его проведение.

Аскольд Запашный:
Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А.Г. Лукашенко – тот я! Спасибо большое лидеру братской республики за приглашение, возможность неформального, чисто человеческого общения и прекрасную игру. С большим уважением лично к Александру Григорьевичу и всей команде причастных к проведению этого мероприятия.

Забил пару голов и сломал ребро: Дробыш получил травму на хоккее в Минске-7

Фото: instagram.com/askoldzap

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Аскольд Запашный # Виктор Дробыш

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