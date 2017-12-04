Забил пару голов и сломал ребро: Дробыш получил травму на хоккее в Минске
Новости Беларуси. Композитор Виктор Дробыш и дрессировщик Аскольд Запашный сыграли в хоккей с Александром Лукашенко.
По информации из соцсетей Виктора Дробыша, ему удалось забить несколько голов. Однако во время игры продюсер получил травму.
Виктор Дробыш:
Сломал ребро, попал в больницу.
Фото: instagram.com/vdrobysh
Президент Беларуси подарил музыканту сувенир – шоколад с автографом. Дробыш назвал подарок, «трогательным и, по-детски, сентиментальным сувениром».
Композитор Виктор Дробыш в интервью программе «Неделя» рассказал о том, как посетил финал Кубка Федераций в Минске.
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Фото: instagram.com/askoldzap
Аскольд Запашный в Instagram рассказал о том, как прошел матч, и поблагодарил за его проведение.
Аскольд Запашный:
Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А.Г. Лукашенко – тот я! Спасибо большое лидеру братской республики за приглашение, возможность неформального, чисто человеческого общения и прекрасную игру. С большим уважением лично к Александру Григорьевичу и всей команде причастных к проведению этого мероприятия.
Фото: instagram.com/askoldzap