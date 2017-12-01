Фотофакт. В Москве показали олимпийскую форму сборной России

Новости России. 30 ноября в Москве представили новую форму олимпийской сборной России. Коллекция была подготовлена специально для Олимпиады-2018 в Южной Корее.

В комплект входят 72 модели – от верхней одежды до купальника и чемодана. Вся одежда представлена в цветовой гамме из 4 цветов – красного, белого, синего и серого. Форму изготовила компания ZASPORT.

Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер компании ZASPORT (в комментарии Россия 24):

Мы показывали эскизы, я общалась со спортсменами. Они выражали свои эмоции, комментировали – кому нужны капюшоны, кому молния по бокам штанов, кому нужны особенные носки.

Напомним, вопрос об участии российской сборной в Зимней Олимпиаде остается открытым. Решение МОК объявит 5 декабря.

Мы собрали фото с презентации формы сборной.