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Фотофакт. В Москве показали олимпийскую форму сборной России

01 декабря 2017 11:14
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Новости России. 30 ноября в Москве представили новую форму олимпийской сборной России. Коллекция была подготовлена специально для Олимпиады-2018 в Южной Корее.

В комплект входят 72 модели – от верхней одежды до купальника и чемодана. Вся одежда представлена в цветовой гамме из 4 цветов – красного, белого, синего и серого. Форму изготовила компания ZASPORT.

Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер компании ZASPORT (в комментарии Россия 24):
Мы показывали эскизы, я общалась со спортсменами. Они выражали свои эмоции, комментировали – кому нужны капюшоны, кому молния по бокам штанов, кому нужны особенные носки.

Напомним, вопрос об участии российской сборной в Зимней Олимпиаде остается открытым. Решение МОК объявит 5 декабря.

Мы собрали фото с презентации формы сборной.

# Фотофакт # калейдоскоп # Анастасия задорина # Зимняя Олимпиада – 2018

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