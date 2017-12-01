Певицы сестры Груздевы приняли участие в съемках нового ситкома в Москве

Новости Беларуси. Белорусские певицы сестры Груздевы снялись в новом проекте Comedy Club Production в Москве.

Девушки сыграли в одной из серий нового ситкома, название которого пока неизвестно. Главную роль в сериале исполняет актриса Ольга Картункова.

27 ноября Груздевы опубликовали в соцсетях ролик о том, как они приехали в Москву на съемки.

Сестры Груздевы:

Мы в Москве приехали на такое дело. Такое событие нас впереди ожидает, вы даже представить себе не можете. Скоро обо всем расскажем.