Mister Supranational-2017. 24-летний минчанин Денис Ольховик представит Беларусь

Новости Беларуси. 2 декабря в городе Крыница-Здруй в Польше пройдет финал конкурса Mister Supranational-2017.

Беларусь на престижном форуме представит 24-летний житель Минска Денис Ольховик.

В нынешнем году за победу будут бороться 34 претендента со всего мира.

Это соревнование входит в рейтинг самых престижных конкурсов для мужчин-моделей. В отличие от женского конкурса молодым людям предлагают проявить свою смекалку, ловкость и выносливость – парни выполняют задания, чтобы проявить эти качества.

Денис родился в Риге, но с детства живет в Минске. Он окончил БГУ. Работает в рекламном и ресторанном бизнесе, занимается моделингом.

Напомним, в минувшем году представитель Беларуси на конкурсе Mister Supranational Сергей Биндалов стал первым вице-мистером.

За день до мужского финала пройдет конкурс Miss Supranational, в котором принимает участие белоруска.

Перед финалом шоу мы собрали 10 фото белорусского участника.