Прямой эфир

Mister Supranational-2017. 24-летний минчанин Денис Ольховик представит Беларусь

01 декабря 2017 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 декабря в городе Крыница-Здруй в Польше пройдет финал конкурса Mister Supranational-2017.

Беларусь на престижном форуме представит 24-летний житель Минска Денис Ольховик.

В нынешнем году за победу будут бороться 34 претендента со всего мира.

Это соревнование входит в рейтинг самых престижных конкурсов для мужчин-моделей. В отличие от женского конкурса молодым людям предлагают проявить свою смекалку, ловкость и выносливость – парни выполняют задания, чтобы проявить эти качества.

Денис родился в Риге, но с детства живет в Минске. Он окончил БГУ. Работает в рекламном и ресторанном бизнесе, занимается моделингом.

Напомним, в минувшем году представитель Беларуси на конкурсе Mister Supranational Сергей Биндалов стал первым вице-мистером.

За день до мужского финала пройдет конкурс Miss Supranational, в котором принимает участие белоруска.

Miss Supranational-2017. Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь

Перед финалом шоу мы собрали 10 фото белорусского участника.

# Фотофакт # калейдоскоп # Конкурс красоты # Денис Ольховик

Другие новости рубрики

Все новости
Певицы сестры Груздевы приняли участие в съемках нового ситкома в Москве
01 декабря 2017 14:33

Певицы сестры Груздевы приняли участие в съемках нового ситкома в Москве

Фотофакт. В Москве показали олимпийскую форму сборной России
01 декабря 2017 11:14

Фотофакт. В Москве показали олимпийскую форму сборной России

«Самое большое чудо на свете»: певица Джамала ждет первенца
01 декабря 2017 09:19

«Самое большое чудо на свете»: певица Джамала ждет первенца