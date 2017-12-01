Mister Supranational-2017. 24-летний минчанин Денис Ольховик представит Беларусь

Новости Беларуси. 2 декабря в городе Крыница-Здруй в Польше пройдет финал конкурса Mister Supranational-2017.
Беларусь на престижном форуме представит 24-летний житель Минска Денис Ольховик.
В нынешнем году за победу будут бороться 34 претендента со всего мира.
Это соревнование входит в рейтинг самых престижных конкурсов для мужчин-моделей. В отличие от женского конкурса молодым людям предлагают проявить свою смекалку, ловкость и выносливость – парни выполняют задания, чтобы проявить эти качества.
Денис родился в Риге, но с детства живет в Минске. Он окончил БГУ. Работает в рекламном и ресторанном бизнесе, занимается моделингом.
Напомним, в минувшем году представитель Беларуси на конкурсе Mister Supranational Сергей Биндалов стал первым вице-мистером.
За день до мужского финала пройдет конкурс Miss Supranational, в котором принимает участие белоруска.
Miss Supranational-2017. Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь
Перед финалом шоу мы собрали 10 фото белорусского участника.