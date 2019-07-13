Забавная история: хозяйка научила выть крошечного щенка

Хозяйка золотистого ретривера учит щенка выть. Ролик с процессом обучения набрал более 54 тысяч просмотров.

Как сообщает Daily Mail, девушку зовут Наржана Маура, ей 26 лет. Она обнимает кроху по имени Пандора, ему всего 19 дней. На кадрах ролика видно, что Наржана начинает тихо выть, а щенок пытается повторить. У малыша получается хорошо. Голоса Мауры и ее питомца отлично сливаются, это вызывает у девушки смех. На трогательную картину пришла посмотреть и мать щенка.