Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки

Мама из Бразилии смогла записать на камеру восхитительный момент. Ее маленький сын играет с целым отрядом щенков золотистого ретривера, сообщает Daily Mail.

Малыш постоянно убегает от собак, которые игриво прыгают на него, чтобы лизнуть лицо. Мальчик хихикает и совершенно их не боится. Прежде чем встать и снова начать убегать, ребенок по очереди обнимает щенков.

Пушистые малыши неугомонны, снова сбив мальчика с ног, щенки прыгают, облизывают его лицо. В такой компании мальчику не может быть не весело.