Прямой эфир

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки

04 июля 2019 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мама из Бразилии смогла записать на камеру восхитительный момент. Ее маленький сын играет с целым отрядом щенков золотистого ретривера, сообщает Daily Mail.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки-1

Фото: Jukin Media  

Малыш постоянно убегает от собак, которые игриво прыгают на него, чтобы лизнуть лицо. Мальчик хихикает и совершенно их не боится. Прежде чем встать и снова начать убегать, ребенок по очереди обнимает щенков.  

Пушистые малыши неугомонны, снова сбив мальчика с ног, щенки прыгают, облизывают его лицо. В такой компании мальчику не может быть не весело.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки-4

Фото: Jukin Media  

Крошечный малыш лежит на траве несколько мгновений и не может встать, чтобы снова убежать. Щенки постоянно с любовью набрасываются на ребенка.  

Малыш успел обежать весь задний двор и даже не устал, ретриверы тоже очень активны и не собираются отдыхать. Главная цель щенков – получить внимание маленького хозяина.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки-7

Фото: Jukin Media  

По улыбке ребенка видно, что он доволен. Кроха смотрит в камеру, радостно смеется над щенками, и снова убегает, продолжая играть в салочки.  

Великолепный момент: малыш и щенки ретривера играют в салочки-10

Фото: Jukin Media  

Щенки всегда очень изобретательны, могут развеселить не только ребенка, но и взрослого. 

Если вы обожаете этих милых созданий, то у нас есть еще одно видео – здесь подробнее.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Была бы отличной свекровью». Как могли сложиться отношения принцессы Дианы с Меган Маркл и Кейт Миддлтон
04 июля 2019 10:41

«Была бы отличной свекровью». Как могли сложиться отношения принцессы Дианы с Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Цифровая зависимость: что делать, если ребенок 24 часа в телефоне?
04 июля 2019 10:15

Цифровая зависимость: что делать, если ребенок 24 часа в телефоне?

Девочка случайно разбила вазу и обнаружила секрет, который папа скрывал от мамы 13 лет
03 июля 2019 15:03

Девочка случайно разбила вазу и обнаружила секрет, который папа скрывал от мамы 13 лет