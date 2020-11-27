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«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу»

27 ноября 2020 08:39
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Модница хоть куда. Корреспондент нашей программы Вероника Макаревич никогда не пройдет мимо кассы. Кричащие витрины, как броские заголовки, заманивают хитростью. И вот уже гламурная журналистка в объятиях любимых распродаж.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -1

В то время как исчезают цифры на банковской карте, настроение потенциального шопоголика растет в геометрической прогрессии.

Вероника Макаревич:
«Черная пятница» – это красный день календаря для меня. Я подхожу – там джинсы, кофточки. Не учитывая того, что у меня их очень много, у меня шкаф переполнен, я все равно это покупаю. Скидки на меня очень сильно действуют. В итоге получается, что у меня куча вещей, которые я носила один раз в жизни, и по сути они мне не нужны.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -4

«Черная пятница» делает свое «темное дело. Охотники за кошельками умело расставляют «маркетинговые капканы». Попадается тот, кто не умеет планировать.

Ольга Гома, психолог:
Люди, которые готовятся к «Черной пятнице», тратят все же меньше денег. Очень хорошая идея – это написать список того, что мне действительно нужно. Хорошим решением может быть взять с собой маму, подругу или мужа, особенно если они относятся к такому типу людей, которые всегда во всем сомневаются.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -7

Озолотить владельца бутика простому обывателю не составит труда. Пока вы радуетесь, как вам кажется, выгодной сделке, «черные агенты», ухмыляясь, пересчитывают кэш.

Ольга Гома:
Магазины часто за месяц повышают цены, а потом в «Черную пятницу» их снижают. Или цена может быть гораздо выше первоначальной, поэтому важно знать какая была она изначально. В интернет-магазинах это хорошо сейчас можно проверить, посмотрев историю цен товара, когда она поднималась, когда снижалась – и мы точно знаем, что это выгодно или невыгодно.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -10

А бывает и так: желая сэкономить каждую копейку, простодушный покупатель спускает все кровно нажитые.

Ольга Гома:
Цены на товар также устанавливаются таким же образом, чтобы привлечь наше внимание. Если рядом будут стоять два телевизора, один из них стоит 4999, а второй 5001, то мы купим тот, который за 4, несмотря на то, что экономия получится минимальной. И, возможно, у правого телевизора функционал гораздо больше, но первая цифра нам сразу дает ощущение того, что цена гораздо ниже.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -13

Чтобы финансы не запели романсы, установите денежный лимит. Не спешите раскошеливаться, потому как необдуманная покупка вероятнее всего заставит вас вернуться к продавцу. А тот, в свою очередь, будет обязан принять возврат, ведь на уцененку тоже действует гарантия. А если учесть, что на полочке раздела «sale» нередко попадаются залежавшие товары, есть риск и вовсе приобрести бракованную вещь.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -16

Дарина Гулюта, председатель правления Городского общества защиты прав потребителей:
В случае обнаружения производственных недостатков потребитель имеет все права в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Можно будет требовать безвозмездного устранения недостатков некачественного товара, соразмерного уменьшения цены. Кроме того, потребитель имеет право требовать замены товара либо расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу» -19

Не скупитесь на эмоции. Вкладывайтесь не в вещи, а в себя. Купите онлайн-курсы, отправьтесь в Беловежскую пущу или спа-салон – на впечатления сегодня тоже действуют скидки. И помните: здравый смысл – дороже денег. Удачных покупок.

# Торговля # калейдоскоп # Вероника Макаревич # Ольга Гома # Дарина Гулюта # Мария Кронда # Фотофакт

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