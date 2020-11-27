«За месяц повышают цены, а потом их снижают». Что нужно помнить, приходя за покупками в «Чёрную пятницу»

Модница хоть куда. Корреспондент нашей программы Вероника Макаревич никогда не пройдет мимо кассы. Кричащие витрины, как броские заголовки, заманивают хитростью. И вот уже гламурная журналистка в объятиях любимых распродаж.

В то время как исчезают цифры на банковской карте, настроение потенциального шопоголика растет в геометрической прогрессии. Вероника Макаревич:

«Черная пятница» – это красный день календаря для меня. Я подхожу – там джинсы, кофточки. Не учитывая того, что у меня их очень много, у меня шкаф переполнен, я все равно это покупаю. Скидки на меня очень сильно действуют. В итоге получается, что у меня куча вещей, которые я носила один раз в жизни, и по сути они мне не нужны.

«Черная пятница» делает свое «темное дело. Охотники за кошельками умело расставляют «маркетинговые капканы». Попадается тот, кто не умеет планировать. Ольга Гома, психолог:

Люди, которые готовятся к «Черной пятнице», тратят все же меньше денег. Очень хорошая идея – это написать список того, что мне действительно нужно. Хорошим решением может быть взять с собой маму, подругу или мужа, особенно если они относятся к такому типу людей, которые всегда во всем сомневаются.

Озолотить владельца бутика простому обывателю не составит труда. Пока вы радуетесь, как вам кажется, выгодной сделке, «черные агенты», ухмыляясь, пересчитывают кэш. Ольга Гома:

Магазины часто за месяц повышают цены, а потом в «Черную пятницу» их снижают. Или цена может быть гораздо выше первоначальной, поэтому важно знать какая была она изначально. В интернет-магазинах это хорошо сейчас можно проверить, посмотрев историю цен товара, когда она поднималась, когда снижалась – и мы точно знаем, что это выгодно или невыгодно.

А бывает и так: желая сэкономить каждую копейку, простодушный покупатель спускает все кровно нажитые. Ольга Гома:

Цены на товар также устанавливаются таким же образом, чтобы привлечь наше внимание. Если рядом будут стоять два телевизора, один из них стоит 4999, а второй 5001, то мы купим тот, который за 4, несмотря на то, что экономия получится минимальной. И, возможно, у правого телевизора функционал гораздо больше, но первая цифра нам сразу дает ощущение того, что цена гораздо ниже.

Чтобы финансы не запели романсы, установите денежный лимит. Не спешите раскошеливаться, потому как необдуманная покупка вероятнее всего заставит вас вернуться к продавцу. А тот, в свою очередь, будет обязан принять возврат, ведь на уцененку тоже действует гарантия. А если учесть, что на полочке раздела «sale» нередко попадаются залежавшие товары, есть риск и вовсе приобрести бракованную вещь.

Дарина Гулюта, председатель правления Городского общества защиты прав потребителей:

В случае обнаружения производственных недостатков потребитель имеет все права в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Можно будет требовать безвозмездного устранения недостатков некачественного товара, соразмерного уменьшения цены. Кроме того, потребитель имеет право требовать замены товара либо расторжения договора и возврата уплаченной суммы.