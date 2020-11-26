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Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь

26 ноября 2020 13:28
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Некоторое время назад на просторах соцсетей прославился маленький взъерошенный котёнок. Вот как он выглядит сейчас. 

Котёнок по кличке Нимбус был найден на обочине шоссе её совсем маленьким, он тогда едва мог открыть глаза. Разумеется, пушистому созданию потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой семье, состоящей из людей, собак и котов. И в один из дней было сделано это фото. 

Этот ребёнок вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш 

Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь -1

Фото: instagram.com/nimbus.kittycat 

К удивлению хозяев, снимок стал весьма популярен в соцсетях. Кот превратился в мем о недосыпании. Но с тех пор Нимбус заметно подрос и превратился в обычного милого домашнего питомца. 

Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь -4

Фото: instagram.com/nimbus.kittycat 

Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь -6

Фото: instagram.com/nimbus.kittycat 

Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь -8

Фото: instagram.com/nimbus.kittycat 

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые случайно стали героями мемов. И вы точно их знаете (здесь подробнее). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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