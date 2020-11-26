Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь

Некоторое время назад на просторах соцсетей прославился маленький взъерошенный котёнок. Вот как он выглядит сейчас.

Котёнок по кличке Нимбус был найден на обочине шоссе её совсем маленьким, он тогда едва мог открыть глаза. Разумеется, пушистому созданию потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой семье, состоящей из людей, собак и котов. И в один из дней было сделано это фото.

Этот ребёнок вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш