Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски?

Как сообщает Oddity Central, японская компания по производству масок захотела добавить в мир немножко научной фантастики. С этой целью она начала покупать права на лица людей, чтобы потом делать гиперреалистичные маски.

Вы когда-нибудь хотели примерить чужое лицо? Однажды такая возможность у вас обязательно появится.

Когда компания рассказала о своих планах, жители Токио немедленно предложили свои лица. Предложений оказалось так много, что для выбора участников проекта пришлось проводить лотерею.

Что интересно, такая идея уже возникала у других компаний несколько лет назад, но тогда изделия обходились слишком дорого. Теперь же будет применяться технология 3D-печати, чтобы упростить производство масок.