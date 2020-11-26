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Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски?

26 ноября 2020 12:42
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Вы когда-нибудь хотели примерить чужое лицо? Однажды такая возможность у вас обязательно появится.

Как сообщает Oddity Central, японская компания по производству масок захотела добавить в мир немножко научной фантастики. С этой целью она начала покупать права на лица людей, чтобы потом делать гиперреалистичные маски.

Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски? -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Press 

Когда компания рассказала о своих планах, жители Токио немедленно предложили свои лица. Предложений оказалось так много, что для выбора участников проекта пришлось проводить лотерею.

Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски? -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Press 

Что интересно, такая идея уже возникала у других компаний несколько лет назад, но тогда изделия обходились слишком дорого. Теперь же будет применяться технология 3D-печати, чтобы упростить производство масок.

А вот клоуны, наоборот, не хотят, чтобы кто-то заимствовал их грим. Чтобы сохранить за собой авторские права, им приходится рисовать на керамических яйцах (подробнее здесь).

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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