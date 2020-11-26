Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран
Что мы знаем о паспортах? В основном то, что для удачной фотографии на этом документе нужно иметь максимально развитый параметр удачи. Однако теперь это не просто книжка для штампов, многие страны стараются сделать свои паспорта красивыми, чтобы жители этих государств могли гордо показывать этот документ.
Канада
На первый взгляд это просто книжка с симпатичными рисунками, но паспорт оказывает куда больший эффект, если включить лампу чёрного света.
Фото: imgur.com / chachichachichicken
Филиппины
Внутри паспорта показываются достопримечательности страны. А так выглядит первая страница.
Фото: instagram.com/keiseee
Финляндия
Самое интересное в финском паспорте то, что он сделан по принципу флипбука. Достаточно быстро пролистать страницы, чтобы лось пришёл в движение.
Фото: instagram.com/oskarihoglund
Россия
В российском паспорте тоже есть секрет. Чтобы его увидеть, надо воспользоваться увеличительным стеклом.
Фото: pikabu.ru / kuchisabishi
Австралия
Австралийцы решили показать на страницах своего паспорта разнообразие дикой природы.
Фото: quora.com/profile/James-Offer
Япония
Современный японский паспорт считается одним из самых красивых. И, конечно же, обойтись без Фудзиямы было нельзя.
Фото: pikabu.ru / prof.Voland
Норвегия
В Норвегии используют тот же фокус, что и в Канаде. Чтобы увидеть паспорт во всей красе, придётся раздобыть лампу чёрного света.
Фото: reddit.com/user/Kjell_Aronsen
Кстати, ранее мы рассказывали об истории белорусского паспорта. Посмотрите, как он выглядел в 20 веке (здесь подробнее).