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Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран

26 ноября 2020 14:27
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Что мы знаем о паспортах? В основном то, что для удачной фотографии на этом документе нужно иметь максимально развитый параметр удачи. Однако теперь это не просто книжка для штампов, многие страны стараются сделать свои паспорта красивыми, чтобы жители этих государств могли гордо показывать этот документ.

Канада

На первый взгляд это просто книжка с симпатичными рисунками, но паспорт оказывает куда больший эффект, если включить лампу чёрного света.  

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -1

Фото: imgur.com / chachichachichicken

Филиппины

Внутри паспорта показываются достопримечательности страны. А так выглядит первая страница.

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -4

Фото: instagram.com/keiseee

Финляндия

Самое интересное в финском паспорте то, что он сделан по принципу флипбука. Достаточно быстро пролистать страницы, чтобы лось пришёл в движение.

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -7

Фото: instagram.com/oskarihoglund

Россия

В российском паспорте тоже есть секрет. Чтобы его увидеть, надо воспользоваться увеличительным стеклом.

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -10

Фото: pikabu.ru / kuchisabishi

Австралия

Австралийцы решили показать на страницах своего паспорта разнообразие дикой природы.

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -13

Фото: quora.com/profile/James-Offer

Япония  

Современный японский паспорт считается одним из самых красивых. И, конечно же, обойтись без Фудзиямы было нельзя.

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -16

Фото: pikabu.ru / prof.Voland

Норвегия

В Норвегии используют тот же фокус, что и в Канаде. Чтобы увидеть паспорт во всей красе, придётся раздобыть лампу чёрного света.  

Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран -19

Фото: reddit.com/user/Kjell_Aronsen

Кстати, ранее мы рассказывали об истории белорусского паспорта. Посмотрите, как он выглядел в 20 веке (здесь подробнее).

# Документы # калейдоскоп # Фотофакт

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