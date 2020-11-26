Как может выглядеть паспорт? Показываем интересные примеры из разных стран

Что мы знаем о паспортах? В основном то, что для удачной фотографии на этом документе нужно иметь максимально развитый параметр удачи. Однако теперь это не просто книжка для штампов, многие страны стараются сделать свои паспорта красивыми, чтобы жители этих государств могли гордо показывать этот документ.

Канада

На первый взгляд это просто книжка с симпатичными рисунками, но паспорт оказывает куда больший эффект, если включить лампу чёрного света.