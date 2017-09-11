«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев
Новости США. Стерев с лица земли несколько стран и островов, обрушившийся на побережье Флориды ураган «Ирма» снизился до первой категории. Более 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах.
Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра (подробнее).
Среди жертв урагана – два сотрудника полиции: 42-летняя Бриджис, мать 8-летнего сына, и Джосеф Осман.
Оба погибли при исполнении служебных обязанностей в результате авиакатастрофы 10 сентября 2017. Тогда, когда остальных эвакуировали в более безопасные районы, их попросили остаться в городе. Помощник шерифа Джулия Бриджис всю ночь работала в убежище и возвращалась домой после ночной смены, когда столкнулась с сержантом полиции Джосефом Османом.
Шериф Арнольд Лейне:
Она всю ночь работала в убежище и ехала домой, чтобы привести кое-какие вещи и снова вернуться в убежище.
Осман 21 год проработал в коррекционном институте.
Джулия Джонс в интервью the Miami Herald:
Мы выражаем наши соболезнования его семье и коллегам в связи с утратой.
Имя одного из пострадавших, который погиб в результате столкновения его авто с деревом, до сих пор не установлено.
По мере продвижения урагана по стране DailyMail брала комментарии у людей, которые оказывались в центре событий.
Одной из пострадавших была прожившая во Флориде, недалеко от Майами, всю жизнь Жаклин Кобб. Ей пришлось искать убежища в школе, так как это было единственное укрытие, которое ей удалось найти.
Жаклин Кобб:
Никогда еще не было ничего подобного: ураган «Эндрю» был не таким сильным и не таким масштабным, поэтому от него можно было скрыться.
Туристы из Британии Стэфани Джей с мужем Эллиотом и дочерью Изабеллой прилетели в отпуск в Майами на неделю. Вместо этого им пришлось провести ночь у друга в городе Нейплс прежде, чем отправиться на юг.
Стэфани Джей:
Мы попытались уехать из Флориды, но все рейсы уже были заказаны. Мы знали, что они закрывают аэропорт, и не хотели оказаться в затруднительном положении с двухлетним ребенком.
Оказавшись на пути надвигающегося урагана, они сохранили оптимизм и надеются вернуться домой, как и планировали, через неделю.
45-летний Марио Нунец сказал, что его семья решила не эвакуироваться, в отличие от многих его друзей, которые только недавно переселились из Флориды в Южную Америку и находятся в Орландо.
Марио Нунец:
У нас есть свое жилье и мы хотим за ним присмотреть. «Уилма» был гораздо сильнее и нанес большие разрушения. Сейчас у нас нет электричества, и мы надеемся, что через несколько дней оно у нас будет.
Так спокойно говорят об урагане не все, особенно те, у кого в эпицентре друзья и родные.
«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган семья Максима Мирного (здесь подробнее).
Ураган оставил без электричества, по последним данным, почти четыре с половиной миллиона человек.
«Ирма» унесла жизнь двухлетнего малыша, которого порывом ветра вырвало из рук матери, когда она в отчаянии ухватилась за столб после того, как ветер сорвал крышу с ее дома.
40-летняя Сира Берзас рассказала, как ей и ее другу пришлось укрыться в шкафу, когда ветер и дождь разрушили их дом.
Сира Берзас:
Когда сорвало крышу в нашей спальне, мы попытались пробраться в кухню, но все вокруг летало в воздухе. В течение часа и двадцати минут мы ожидали, когда все это закончится. Я никогда в жизни не была так напугана. Мы с Джеки держались друг за друга, практически прощаясь.
Сира потеряла свой дом и ресторан у побережья, который она открыла всего год назад, в 2016. Бизнес был не застрахован.
Пострадал и миллиардер из Британии Ричард Бренсон, у которого на острове был роскошный дом (подробнее). 67-летний британец укрылся в винном погребе и поделился в интернете видео, на котором запечатлено, как ураган сдувает дома и до самой земли сгибает деревья.
Ричард Бренсон:
Как вы видите, большая часть зданий и растительности на острове уничтожена. Мы ощутили всю силу сильнейшего в Атлантическом океане урагана. Но нам повезло, что у нас прочный погреб.
Когда ранним утром шестого сентября 2017 ураган опустошал остров Барбуда, Джеймсон и Эми Джордж со своим десятилетним сыном провели два с половиной часа, укрывшись в душе.
Джеймсон Джордж:
Я никогда не слышал ничего подобного. Ветер ревел и уничтожал на своем пути все. Позже мы вышли и обнаружили, что все вокруг разрушено. Это худшее, что я когда либо видел в своей жизни.
Полицейский Пилсберт Джордж был в полицейском участке на верхнем этаже, когда понял, что крыша вот-вот рухнет.
Пилсберт Джордж:
Я бросился к автомобилю, но было уже поздно. Кругом была вода.
Я спас слепую пожилую женщину. Моими действиями управлял лишь адреналин: я был не в состоянии даже думать.
Жители Барбуды готовили лодки, которые обычно используют для экскурсий, чтобы со своими немногочисленными спасенными вещами благополучно переправиться на близлежащий остров Антигуа.
Беаутуми Джон сказала, что не знала, куда ей отправиться с ее пятью детьми.
Беаутуми Джон:
Я бы осталась здесь. Желания уезжать нет. Нам придется попробовать и начать сначала.
Фридерик Бонфилс приехал в Барбуда из Франции в 1996.
Фридерик Бонфилс:
Люди ни за что не уедут с острова. Это их дом и их страна. Они не из тех людей, кто сдается.
С этим согласен и Гулливе Джонсон Франсис из Лондона. Его супруга, у которой в Барбуда живет мать, в 2001 переехала в Антигуа.
Госпожа Франсис:
Я приехала, чтобы убедиться в сохранности собственности здесь. Я не предполагала, что они будут так сильно разрушены. Затем я приехала сюда. Это было как будто Хиросима.
Я не могла поверить в то, что это происходит на самом деле. Единственное, что соответствовало силе урагана, это была стойкость людей. Они настроены на то, чтобы все восстановить, и благодарны за то, что выжили.
По материалам Daily Mail и BBC
Текст: Мария Харзеева