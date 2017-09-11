«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев

Новости США. Стерев с лица земли несколько стран и островов, обрушившийся на побережье Флориды ураган «Ирма» снизился до первой категории. Более 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах. Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра (подробнее).

Среди жертв урагана – два сотрудника полиции: 42-летняя Бриджис, мать 8-летнего сына, и Джосеф Осман.

Оба погибли при исполнении служебных обязанностей в результате авиакатастрофы 10 сентября 2017. Тогда, когда остальных эвакуировали в более безопасные районы, их попросили остаться в городе. Помощник шерифа Джулия Бриджис всю ночь работала в убежище и возвращалась домой после ночной смены, когда столкнулась с сержантом полиции Джосефом Османом.

Шериф Арнольд Лейне:

Она всю ночь работала в убежище и ехала домой, чтобы привести кое-какие вещи и снова вернуться в убежище.

Осман 21 год проработал в коррекционном институте. Джулия Джонс в интервью the Miami Herald:

Мы выражаем наши соболезнования его семье и коллегам в связи с утратой. Имя одного из пострадавших, который погиб в результате столкновения его авто с деревом, до сих пор не установлено.

По мере продвижения урагана по стране DailyMail брала комментарии у людей, которые оказывались в центре событий.

Одной из пострадавших была прожившая во Флориде, недалеко от Майами, всю жизнь Жаклин Кобб. Ей пришлось искать убежища в школе, так как это было единственное укрытие, которое ей удалось найти.

Жаклин Кобб:

Никогда еще не было ничего подобного: ураган «Эндрю» был не таким сильным и не таким масштабным, поэтому от него можно было скрыться. Туристы из Британии Стэфани Джей с мужем Эллиотом и дочерью Изабеллой прилетели в отпуск в Майами на неделю. Вместо этого им пришлось провести ночь у друга в городе Нейплс прежде, чем отправиться на юг.

Стэфани Джей:

Мы попытались уехать из Флориды, но все рейсы уже были заказаны. Мы знали, что они закрывают аэропорт, и не хотели оказаться в затруднительном положении с двухлетним ребенком. Оказавшись на пути надвигающегося урагана, они сохранили оптимизм и надеются вернуться домой, как и планировали, через неделю. 45-летний Марио Нунец сказал, что его семья решила не эвакуироваться, в отличие от многих его друзей, которые только недавно переселились из Флориды в Южную Америку и находятся в Орландо. Марио Нунец:

У нас есть свое жилье и мы хотим за ним присмотреть. «Уилма» был гораздо сильнее и нанес большие разрушения. Сейчас у нас нет электричества, и мы надеемся, что через несколько дней оно у нас будет. Так спокойно говорят об урагане не все, особенно те, у кого в эпицентре друзья и родные.

«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган семья Максима Мирного (здесь подробнее). Ураган оставил без электричества, по последним данным, почти четыре с половиной миллиона человек. «Ирма» унесла жизнь двухлетнего малыша, которого порывом ветра вырвало из рук матери, когда она в отчаянии ухватилась за столб после того, как ветер сорвал крышу с ее дома. 40-летняя Сира Берзас рассказала, как ей и ее другу пришлось укрыться в шкафу, когда ветер и дождь разрушили их дом.

Сира Берзас:

Когда сорвало крышу в нашей спальне, мы попытались пробраться в кухню, но все вокруг летало в воздухе. В течение часа и двадцати минут мы ожидали, когда все это закончится. Я никогда в жизни не была так напугана. Мы с Джеки держались друг за друга, практически прощаясь. Сира потеряла свой дом и ресторан у побережья, который она открыла всего год назад, в 2016. Бизнес был не застрахован.

Пострадал и миллиардер из Британии Ричард Бренсон, у которого на острове был роскошный дом (подробнее). 67-летний британец укрылся в винном погребе и поделился в интернете видео, на котором запечатлено, как ураган сдувает дома и до самой земли сгибает деревья.

Ричард Бренсон:

Как вы видите, большая часть зданий и растительности на острове уничтожена. Мы ощутили всю силу сильнейшего в Атлантическом океане урагана. Но нам повезло, что у нас прочный погреб.

Когда ранним утром шестого сентября 2017 ураган опустошал остров Барбуда, Джеймсон и Эми Джордж со своим десятилетним сыном провели два с половиной часа, укрывшись в душе.

Джеймсон Джордж:

Я никогда не слышал ничего подобного. Ветер ревел и уничтожал на своем пути все. Позже мы вышли и обнаружили, что все вокруг разрушено. Это худшее, что я когда либо видел в своей жизни.

Полицейский Пилсберт Джордж был в полицейском участке на верхнем этаже, когда понял, что крыша вот-вот рухнет. Пилсберт Джордж:

Я бросился к автомобилю, но было уже поздно. Кругом была вода. Я спас слепую пожилую женщину. Моими действиями управлял лишь адреналин: я был не в состоянии даже думать.

Жители Барбуды готовили лодки, которые обычно используют для экскурсий, чтобы со своими немногочисленными спасенными вещами благополучно переправиться на близлежащий остров Антигуа.