Юрий Шатунов обманывал слушателей? Выяснились причины, почему у певца всегда был разный голос

Юрий Шатунов был одним из немногих артистов, который умел покорять слушательские сердца на протяжении всей музыкальной карьере. Однако у поклонников до сих пор возникает вопрос: почему у Юры постоянно разные голоса в песнях?

Ответом поделилось издание 7 Дней.ру. Оказалось, что певец не использовал фонограмму, а просто старался через одни и те же строчки песен передать своё настроение.

«Голос меняется от многих факторов: от настроения исполнения, от подачи, от темпа песни – причин очень много. И голос всегда звучит по-разному. Если ты хочешь передать какие-то чувства, то ты должен нежно, с придыханием, а не орать, будто ты в группе какой-то. Если хочешь спеть жёстко и резко, то должен другую манеру найти», – поделился исполнитель.