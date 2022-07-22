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Чтобы избавиться от жары, индийцы решили поженить лягушек. И это сработало!

22 июля 2022 10:07
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Как вы спасаетесь от жары? Кто-то готовит прохладительные напитки или не отходит от кондиционера, а некоторые решают поженить лягушек, тем самым обеспечить свой город проливными дождями  

Чтобы избавиться от жары, индийцы решили поженить лягушек. И это сработало!-1

Фото: ANINewsUP/Twitter  

Как сообщило издание Daily Star, в городе Горакхпур (Индия) уже долгое время сильная жара. Из-за этого страдают как обычные люди, так и фермеры, у которых значительно снизился доход. Чтобы не допустить усугубления ситуации, местные жители решили провести обряд, в котором нужно было поженить лягушек. Найти молодожён было несложно, поэтому сама церемония не заставила себя долго ждать.  

«Эти ритуалы уже проверены временем. Лягушачьи свадьбы проводятся, чтобы вызвать дождь», – объяснил организатор ритуала.  

Чтобы избавиться от жары, индийцы решили поженить лягушек. И это сработало!-4

Фото: ANINewsUP/Twitter  

Пусть компания потом не смогла удержать новобрачующих вместе, зато своей цели она добилась. Синоптики обещают проливные дожди.  

Пока кто-то спасается от жары с помощью лягушек, девушка зарабатывает деньги благодаря утке. Подробности здесь.  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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