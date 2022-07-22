22 июля День толстяка и толстушки. Чем ещё эта дата знаменита в истории?

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. В этот день в 1957 году в Бельгии была основана Всемирная федерация неврологии. Неврология занимается изучением и лечением болезней нервной системы и мозга, старается найти способы сохранения ясного ума на протяжении всей жизни человека. Несмотря на достижения медицины, головной мозг во многом продолжает оставаться загадкой. Но известно, что чем активнее мозг трудится, тем лучше он сохраняется. Существует много интересных фактов о мозге: самая активная работа мозга происходит в возрасте от 2 до 11 лет; размер мозга не влияет на способности; занятия спортом эффективно отражаются на деятельности мозга; мозг не устает; чем больше мы пьем воды, тем лучше он работает. Невероятно, но факт: влюбленность человека видна на МРТ головного мозга. В этом состоянии активизируются его области, отвечающие за выработку дофамина – гормона удовольствия. 22 июля родился советский конструктор авиационной техники Павел Сухой

Имя выдающегося советского конструктора авиационной техники Павла Сухого сегодня известно во всем мире, а самолеты с маркой «Су» занимают достойное место в истории развития отечественного и мирового самолетостроения. Павел Осипович Сухой родился 22 июля 1895 года в селе Глубокое Витебской области в семье учителя. Вскоре семья переехала в Гомель, где в 1914 году Павел окончил с медалью гимназию. Тогда же он впервые увидел полет самолета «Фарман», а когда прочел одну из статей Жуковского, то окончательно определился с выбором будущей профессии. Он стал одним из создателей реактивной и сверхзвуковой авиации. На самолетах конструкции Сухого установлены два мировых рекорда высоты и два мировых рекорда скорости полета по замкнутому маршруту. Сегодня боевые самолеты марки «Су» являются передовыми образцами мирового рынка вооружений и составляют основу ВВС многих стран мира. 22 июля День толстяка и толстушки

Необычный летний праздник – День толстяка и толстушки. Его отмечают 22 июля люди, которые любят свое тело независимо от размера и других параметров. Праздник неофициальный, поэтому о нем знают не все, но благодаря ему мужчины и женщины с корпулентными формами могут найти новых друзей и поучаствовать в оригинальных флешмобах. Несмотря на то, что полные люди составляют значительную часть населения планеты, многие из них комплексуют по поводу своей внешности. В последние годы по всему миру распространяется новое движение, которое называют бодипозитивом. По мнению его адептов, каждый человек должен любить свое тело, даже если его объемы далеки от общепринятых стандартов. Толстяков всего мира объединяют не только любовь к вкусной еде и малоподвижный образ жизни, но и душевное состояние. Празднования порой получаются настолько увлекательными, что людям с худощавым телосложением остается только позавидовать, ведь у них пока нет собственного праздника. 22 июля на Руси праздновали Черничный день