21 июля зафиксировали самую низкую температуру на планете в -89,2 °C

День памяти Казанской иконы Божией Матери

21 июля православные христиане отмечают День памяти Казанской иконы Божией Матери. Образ явился в Казани в 1579 году. После большого пожара, случившегося в городе, девочке Матроне, девятилетней дочери стрельца из царского войска, стала являться сама Богородица. Она велела найти Ее образ на пепелище. Но словам Матроны долгое время никто не придавал значения. Даже священники сомневались в истинности явлений Божией Матери. Однако когда поиски все-таки начались, икона была найдена. Она действительно лежала на пепелище, завернутая в сукно. Царь велел построить Богородицкий женский монастырь и церковь на том самом месте, где таким чудесным образом была обретена святыня. Первый же список Казанской иконы был отправлен в Москву. Образ чудотворный и очень почитается верующими. Сегодня перед Казанской иконой Богородицы молятся о совершенно разных нуждах. Как правило, именно Казанской иконой благословляются пары во время венчания.

21 июля 1904 года было завершено строительство Великой Сибирской магистрали, которое длилось 13 лет. Результатом появления самой длинной железной дороги в мире стала возможность впервые в истории Евразии следовать поездом от берегов Атлантического океана до берегов Тихого – от Западной Европы до Владивостока. 21 июля 1983 года зафиксировали самую низкую температуру на планете

Самую низкую температуру на планете -89,2 °C зафиксировала антарктическая станция «Восток» 21 июля 1983 года. Эту станцию основали в декабре 1957 года. Толщина ледяного покрова под ней составляет около трех километров, а климатические условия в районе станции – одни из тяжелейших на Земле. Всего два месяца в году среднемесячная температура воздуха превышает -40 и четыре месяца -60. День или