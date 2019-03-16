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Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

16 марта 2019 20:04
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Новости России. 16 марта скончалась певица Юлия Началова. За неделю до этого исполнительница была госпитализирована и все это время врачи боролись за ее жизнь.

Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова (здесь подробнее).

Она родилась в семье композитора и с раннего детства занималась музыкой и выступала на сцене. В 9-летнем возрасте приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда». С годами певица набирала популярность. На ее счету семь альбомов и хиты «Герой не моего романа», «Между мной и тобой». Девушка также снималась в кино и была телеведущей.

У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь.

Коллеги выразили свои соболезнования в связи со смертью исполнительницы. По их словам, эта новость просто шокировала.

Сергей Лазарев

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-1

Ирина Дубцова

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-4

 

Наталья Подольская

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-7

Максим Галкин

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-10

Юлия Высоцкая

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-13

Александр Жулин

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-16

Зара

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-19

Настасья Самбурская

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-22

Стас Пьеха

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья-25

# Некролог # калейдоскоп # Юлия Началова # Наталья Подольская # Настасья Самбурская # Александр Жулин # Юлия Высоцкая # Ирина Дубцова

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