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«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?

29 апреля 2022 14:17
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Сейчас многие гадают, что произошло с популярной парой Моргенштерном и Диларой. Некоторые фанаты недоумевают, почему их союз развалился. В этой статье мы попробуем разобраться в их взаимоотношениях.  

Недавно в своём Instagram Дилара рассказала, что разводится с певцом. После этого многие подписчики, которые уже давно наблюдают за звёздной парой, пришли в недоумение.  

«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?-1

Фото: instagram.com/influesii

Издание StarHit поделилось информацией, что первой заговорила о расставании девушка. Она рассказала своим фанатам, что благодарна супругу за его заботу и поддержку, но всё изменилось после свадьбы, когда они переехали в Дубай. Там пару ждали перемены не в лучшую сторону.  

«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?-4

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Позже о разрыве решился рассказать и певец. Он считает, что причиной развода стали разные взгляды на жизнь. Оказалось, пара рассталась из-за частых измен Моргенштерна.  

«У нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для неё это преданность, быть рядом с семьёй, все дела <> Мы из-за этого не можем как-то ужиться. Для неё это полная семья, быть вместе, опека. А для меня это просто уделять время, для меня карьера важнее семьи. Поэтому мы и не сходимся», – поделился исполнитель.  

«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?-7

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Однако не все браки имеют одинаковый конец. Раньше мы рассказывали, как пара отметила 81 год совместной жизни. Узнать их историю любви можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Дилара # Моргенштерн # Фотофакт

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