«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?

Сейчас многие гадают, что произошло с популярной парой Моргенштерном и Диларой. Некоторые фанаты недоумевают, почему их союз развалился. В этой статье мы попробуем разобраться в их взаимоотношениях. Недавно в своём Instagram Дилара рассказала, что разводится с певцом. После этого многие подписчики, которые уже давно наблюдают за звёздной парой, пришли в недоумение.

Фото: instagram.com/influesii

Издание StarHit поделилось информацией, что первой заговорила о расставании девушка. Она рассказала своим фанатам, что благодарна супругу за его заботу и поддержку, но всё изменилось после свадьбы, когда они переехали в Дубай. Там пару ждали перемены не в лучшую сторону.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Позже о разрыве решился рассказать и певец. Он считает, что причиной развода стали разные взгляды на жизнь. Оказалось, пара рассталась из-за частых измен Моргенштерна. «У нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для неё это преданность, быть рядом с семьёй, все дела <…> Мы из-за этого не можем как-то ужиться. Для неё это полная семья, быть вместе, опека. А для меня это просто уделять время, для меня карьера важнее семьи. Поэтому мы и не сходимся», – поделился исполнитель.

Фото: instagram.com/morgen_shtern