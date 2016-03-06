Молодой отец продал дочь, чтобы купить мотоцикл и iPhone

Новости Китая. Шокирующая история произошла в Китае. 19-летний местный житель продал новорожденную дочь за $3500, чтобы приобрести на вырученные деньги iPhone и мотоцикл.

Известно, что нерадивый папаша безработный, он не смог закончить школу. По словам друзей, молодой человек днями пропадал в интернет-кафе.



Мужчина провел сделку на известной китайской интернет-площадке. Покупателем стал мужчина, который собирался отдать ребенка на воспитание своей сестре.

Вскоре продавец сам пришел в полицию с повинной.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам заключения, а мать ребенка – к двум с половиной годам условного срока. По словам молодой женщины, она не знала, что продажа детей незаконна. В ходе допросов девушка рассказала, что в ее городе многие продавали детей из-за отсутствия возможности воспитывать их.