8 Марта – проверка на изобретательность: что подарить любимой женщине?

8 Марта – первый весенний и главный женский праздник в году. А знаете ли вы, при каких обстоятельствах он появился, в каких странах вместе с нами отмечают этот день? И, да! Вы уже решили, что подарите своим подругам, родственницам и коллегам? Разберемся вместе! С чего все начиналось? Международный женский день ежегодно отмечается ООН в качестве дня борьбы за права женщин во всем мире. История его начинается в 1908 году, когда в Нью-Йорке прошел митинг с лозунгами о равноправии женщин. Тогда более 15 тысяч представительниц слабого пола прошли через весь город, требуя сокращенного рабочего дня, равных условий оплаты труда и предоставления избирательного права.



Фото. Нью-Йорк, 1908 год

Отмечать женский день предложила Клара Цеткин в 1910 году. Тема была поднята 27 августа на Второй международной женской конференции в Копенгагене. В то время речь шла только о дне политической борьбы и привлечении внимания общественности к проблемам неравенства. Гендерное равенство сегодня – тема ток-шоу«Что происходит» на «РТР-Беларусь». По-настоящему популярным праздник 8 Марта стал лишь спустя 65 лет. В 1975 ООН провозгласила Международный год женщин и предложила выбрать любой день в календаре для памятной даты.

В каких странах отмечают 8 Марта? Международный женский день любят во многих странах. Его отмечают на территории бывшего СССР. Кроме того, национальным праздником и выходным днем 8 Марта считается в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, Мадагаскаре. А, например, в Лаосе 8 Марта – выходной только для женщин!