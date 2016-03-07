8 Марта – проверка на изобретательность: что подарить любимой женщине?

8 Марта – первый весенний и главный женский праздник в году. А знаете ли вы, при каких обстоятельствах он появился, в каких странах вместе с нами отмечают этот день? И, да! Вы уже решили, что подарите своим подругам, родственницам и коллегам? Разберемся вместе!
С чего все начиналось?
Международный женский день ежегодно отмечается ООН в качестве дня борьбы за права женщин во всем мире.
История его начинается в 1908 году, когда в Нью-Йорке прошел митинг с лозунгами о равноправии женщин. Тогда более 15 тысяч представительниц слабого пола прошли через весь город, требуя сокращенного рабочего дня, равных условий оплаты труда и предоставления избирательного права.
Отмечать женский день предложила Клара Цеткин в 1910 году.
Тема была поднята 27 августа на Второй международной женской конференции в Копенгагене. В то время речь шла только о дне политической борьбы и привлечении внимания общественности к проблемам неравенства.
Гендерное равенство сегодня – тема ток-шоу«Что происходит» на «РТР-Беларусь».
По-настоящему популярным праздник 8 Марта стал лишь спустя 65 лет.
В 1975 ООН провозгласила Международный год женщин и предложила выбрать любой день в календаре для памятной даты.
В каких странах отмечают 8 Марта?
Международный женский день любят во многих странах. Его отмечают на территории бывшего СССР. Кроме того, национальным праздником и выходным днем 8 Марта считается в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, Мадагаскаре. А, например, в Лаосе 8 Марта – выходной только для женщин!
Что подарить женщине?
Тысячи мужчин мучаются ежегодной проблемой – что подарить женщинам на восьмое марта? Для многих из них этот день – проверка на изобретательность. Тут все зависит, конечно, от фантазии и глубины чувств.
Возможно, некоторым женщинам это покажется удивительным, но согласно этикету на 8 Марта не принято дарить дорогие подарки, подчеркивающие социальный статус. А мужчин, вероятно, удивит тот факт, что декоративную косметику в такой день тоже не преподносят!
Антон Дыгало, эксперт по этикету (изданию Сегодня):
Нельзя дарить подарки, которые могут обидеть человека. Это какие-то косметические средства, потому что этим вы можете подчеркнуть какой-то недостаток. Например, если вы подарите крем от прыщей, вы можете этим обидеть девушку или женщину, подчеркнув то, что, наверное, у нее есть какие-то недостатки во внешности.
Марина Самурина, бьюти-блогер:
Приемлемым может быть комплект по уходу за телом – это то, что не связано с возрастом.
Но как же тогда быть?
Универсальным подарком в день 8 Марта считается букет цветов. При этом стоит отметить, что, зная вкусовые предпочтения женщины, уместными считаются книги, билеты в театр или кино, на какой-то концерт или, например, кулинарный мастер-класс.
В помощь вам, мужчины, ctv.by провел опрос среди женщин: что они хотят получить в подарок?!