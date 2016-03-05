«Она обладает невероятным магнетизмом»: Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2016»

Новости России. Сергей Лазарев презентовал композицию, с которой представит Россию на конкурсе «Евровидение-2016». Песню You are the only one создали известный греческий композитор Димитрис Контопулос и российский певец Филипп Киркоров. Филипп Киркоров (в интервью Вести.Ru):

С моей стороны это не случайный выбор. Последние семь лет мы уговаривали Сергея Лазарева принять участие в конкурсе «Евровидение». Сломался он, когда услышал песню, понял, что она его не подведет. Это наша песня, над которой трудилась целая команда талантливейших людей. Вместе с песней Сергей Лазарев презентовал и клип. Режиссером музыкального видео стал известный клипмейкер Константин Черепков в коллабрации с питерской командой «Illuminariun 3000», работающими в сфере создания 3D-инсталляций.



Кадр из видео You are the only

Главной героиней ролика стала Владислава Евтушенко – российская участница конкурса «Мисс Вселенная-2015». Сергей Лазарев:

На мой взгляд, эта песня обладает каким-то невероятным магнетизмом и силой. Первый раз услышав ее на студии, я был поражен эмоциональным накалом, мощью и ее смыслом. Именно эта песня в итоге и повлияла на мое решение принять предложение участвовать в Евровидении.



Запись на странице Сергея Лазарева в Instagram