«Она обладает невероятным магнетизмом»: Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2016»

Новости России. Сергей Лазарев презентовал композицию, с которой представит Россию на конкурсе «Евровидение-2016».
Песню You are the only one создали известный греческий композитор Димитрис Контопулос и российский певец Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров (в интервью Вести.Ru):
С моей стороны это не случайный выбор. Последние семь лет мы уговаривали Сергея Лазарева принять участие в конкурсе «Евровидение». Сломался он, когда услышал песню, понял, что она его не подведет. Это наша песня, над которой трудилась целая команда талантливейших людей.
Вместе с песней Сергей Лазарев презентовал и клип. Режиссером музыкального видео стал известный клипмейкер Константин Черепков в коллабрации с питерской командой «Illuminariun 3000», работающими в сфере создания 3D-инсталляций.
Кадр из видео You are the only
Главной героиней ролика стала Владислава Евтушенко – российская участница конкурса «Мисс Вселенная-2015».
Сергей Лазарев:
На мой взгляд, эта песня обладает каким-то невероятным магнетизмом и силой. Первый раз услышав ее на студии, я был поражен эмоциональным накалом, мощью и ее смыслом. Именно эта песня в итоге и повлияла на мое решение принять предложение участвовать в Евровидении.
Запись на странице Сергея Лазарева в Instagram
Напомним, в этом году международный песенный конкурс, участниками которого станут представители 43 государств, состоится в Стокгольме. Жюри будет оценивать выступления с 10 по 14 мая.
На предстоящем «Евровидении» существенно изменятся правила.
Если в предыдущие годы итоги зрительского голосования и оценки жюри представлялись как единый результат (половину которого составляли оценки жюри, а вторую половину оценки зрителей), то теперь все будет раздельно.
В финальном шоу конкурса сначала объявят оценки, выставленные членами профессионального жюри, затем будет оглашаться итог голосования зрителей. Суммарные итоги позволят определить лучшего исполнителя. Судьи могут ставить участникам от 1 до 12 баллов, за исключением 9 и 11. Такая особенность голосования позволяет обозначить разрыв между вторым и третьим местами.
По мнению организаторов конкурса, изменения в процедуре проведения «Евровидения» помогут сделать и телевизионное шоу. И надеются, что соревнование станет более увлекательным.