Ярко-оранжевые, хорошо заметны. Какими ягодами можно отравиться в Беларуси?

Охота на ягоды в самом разгаре. Сегодня на прилавках магазинов мы можем найти абсолютно любые плоды и зимой, и летом. Но многие согласятся, что аромат и вкус у них не тот, поэтому многие отправляются за дарами природы в лес. При сборе лесных даров следует быть внимательным, чтобы к вам на стол не попали ненужные плоды. Внешне ядовитые ягоды бывает сложно отличить от съедобных, но давайте разбираться.

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Как же их отличить? Первая ягода, которую нужно знать – ягоды ландыша. Они ярко-оранжевые, хорошо заметны. Но две другие ягоды: ягода вороньего глаза и ягода купены – вот они сине-черные, с беловатым налетом. Они очень похожи на ягоды голубики. Поэтому обращайте внимание на темно-синие, почти черные ягоды в сосновых лесах.

Ягоды, про которые мы слышали с детства – волчье лыко. Чем же они так привлекательны для наших глаз? Аркадий Скуратович:

Они ярко-красные. Расцветка такая, что пройти невозможно. Поэтому, в принципе, этот кустарник можно выращивать в декоративных целях, выращивайте, но обязательно потом оборвите ягоды, пока они зеленые.

Конечно, смертельного отравления от таких ягод вы не получите, но заработать расстройство желудка и головокружение вполне можно. «В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

Аркадий Скуратович:

В Беларуси съедобных ягод больше, чем несъедобных. Но все-таки несъедобных довольно много тоже, не менее 10-12 видов. Другое дело, насколько они ядовиты, они могут вызывать отравление, но многое зависит от дозы. Собирать ягоды тоже нужно правильно. Например, чересчур ранний сбор грозит потерей вкусовых качеств, поздний – гниением плодов и снижением урожая. В Беларуси разрешается собирать ягоды вручную или при помощи специальных приспособлений.