Об этом вы точно не знали. Семь захватывающих фактов о человеческом теле

Человеческое тело хранит в себе много загадок и тайн. Спорим, вы не раз задумывались о том, почему человека успокаивает и приводит в чувство именно умывание холодной водой? И какая часть нашего тела может регенерировать?

Икота

Длительность самого долгого приступа икоты составляет 68 лет. Рекордсменом стал американец Чарльз Осборн, который за это время икнул около 430 миллионов раз. К слову, таким недугом наши предки начали страдать ещё 370 миллионов лет назад. В то время они плавали в океане и имели как лёгкие, так и жабры. Поэтому с помощью икоты наши предки могли защищать свои дыхательные органы от попадания воды.

Регенерация

Пальцы человека имеют способность заново отрастать. С 1970 года учёные выяснили, что если ребёнок лишится кусочка пальца (не далее границы ногтя), то данная часть тела при определённых условиях может регенерировать. Позже выяснилось, что эту способность имеют не только дети, но и взрослые.