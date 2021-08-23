Об этом вы точно не знали. Семь захватывающих фактов о человеческом теле
Человеческое тело хранит в себе много загадок и тайн. Спорим, вы не раз задумывались о том, почему человека успокаивает и приводит в чувство именно умывание холодной водой? И какая часть нашего тела может регенерировать?
Икота
Длительность самого долгого приступа икоты составляет 68 лет. Рекордсменом стал американец Чарльз Осборн, который за это время икнул около 430 миллионов раз. К слову, таким недугом наши предки начали страдать ещё 370 миллионов лет назад. В то время они плавали в океане и имели как лёгкие, так и жабры. Поэтому с помощью икоты наши предки могли защищать свои дыхательные органы от попадания воды.
Регенерация
Пальцы человека имеют способность заново отрастать. С 1970 года учёные выяснили, что если ребёнок лишится кусочка пальца (не далее границы ногтя), то данная часть тела при определённых условиях может регенерировать. Позже выяснилось, что эту способность имеют не только дети, но и взрослые.
Дополнительные кости
39 % людей имеют в своём строении лишнюю кость, которая находится в колене. Учёные назвали её фабеллой. Предполагается, что эта кость – относительно недавнее эволюционное приобретение. Возможно, она облегчает работу сухожилий или повышает эффективность работы мышц, но учёные также допускают, что фабелла может не иметь никакой пользы. Чаще её можно встретить у мужчин.
Фото: Jmarchn and Mikael Haggstrom / wikipedia.org
Один из 150-200 людей имеет при рождении лишнее ребро. Оно находится над ключицей и иногда может доставлять дискомфорт своему владельцу. Такую особенность в строении человека медики называют «цервикальное ребро».
Лёгкие
У человека правое лёгкое больше левого, потому что в левой половине груди у человека находится сердце, которому нужно место.
Взаимосвязь
Чтобы успокоиться и привести чувства в порядок, мы умываемся холодной водой. Это помогает потому, что у человека в данном случае срабатывает «рефлекс ныряния», возникающий из-за понижения температуры и повышения давления. Из-за этого наш мозг отправляет команду сердцу сократить количество ударов в минуту.
А выполнение физических упражнений не только помогает успокоиться, но и способствует образованию новых нейронных связей, которые улучшают мозговую деятельность.
Глаза
Человек обладает физическим феноменом, который известен под названием «слепое пятно». Некоторые части сетчатки нечувствительны к свету, поэтому в нашем поле зрения есть области, которые мы просто не видим. Но в обычной жизни мы данного феномена не замечаем, поскольку смотрим на окружающие нас предметы двумя глазами, каждый имеет своё слепое пятно, и картинки просто перекрывают друг друга.
Адаптация
Люди, которые поколениями живут в экстремальных для обычного человека условиях, адаптируются к ним, меняя особенности своего организма. Например, мокены – представители этнической группы, живущей на юге Таиланда и Мьянмы. Поскольку эти люди часто плавают под водой, они приобрели способность видеть под водой почти так же чётко, как и на суше. Люди с мутацией в гене DEC2 способны высыпаться меньше чем за 6 часов, а у некоторых жителей Тибета лёгкие приспособились к разреженному воздуху и не чувствуют кислородного голодания.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая обнаружила свою особенность. И такое встречается всего у 1 % людей – подробнее здесь.