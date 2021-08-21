Какой базовый гардероб будет актуален этой осенью? Мнение стилиста

Вот и лето подходит к своему завершению. А это значит, что пора подбирать наряды на следующие три месяца. Составление актуальных образов на осень – непростая задача. Ведь такая пора года очень непредсказуемая из-за переменчивости погоды и изобилия различных красок на протяжении всего сезона. Поэтому мы подобрали для вас список тех вещей, которые будут актуальны следующие три месяца и подойдут абсолютно каждой девушке (по рекомендациям стилиста Алёны Воронцовой). Брюки Начнём нашу подборку с чёрных и серых классических брюк. Почему именно такие цвета? Всё просто – их легче всего сочетать с осенней обувью, которая в основном предлагается в тёмных оттенках.

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Юбки Что касается этого элемента гардероба, то здесь всё намного сложнее. Для составления правильного образа надо понимать особенности своего телосложения. Например, миди-юбку не рекомендуется носить с удлинёнными осенними ботинками, поскольку это визуально укорачивает рост и полнит вашу фигуру. Чтобы исправить данную ситуацию, нужно выбирать для данного образа либо чулки-сапоги, либо обувь, которая будет прятаться под подол вашей юбки. Также этой осенью будет актуально сочетание мини-юбки с грубыми ботинками того же цвета, что и одежда.

Фото: pixabay.com

Рубашка Ни один базовый гардероб не обходится без белой рубашки. Ведь она будет актуальна не только осенью, но и во все другие сезоны. Здесь может быть как и её классический не приталенный вариант, который можно заправлять или носить навыпуск в расстёгнутом виде, так и альтернативные модели с яркими акцентными деталями.

Фото: pixabay.com

Свитер Следующая вещь, без которой невозможен по-настоящему осенний гардероб, – это качественный свитер в приглушённых постельных оттенках. Он может быть из самых разных материалов: кашемира, шерсти или хлопка. Всё зависит от ваших личных предпочтений.

Фото: pixabay.com

Футболки С наступлением осени не прячьте сразу все свои летние вещи. Ведь они идеально подойдут для этого сезона в сочетании с классическими брюками, тренчем или кардиганом. Желательно, чтобы футболки были в приглушённых оттенках, что сделает образ более элегантным.

Фото: pixabay.com

Пальто Самая базовая верхняя одежда, которая всегда будет оставаться актуальной, – это пальто прямого покроя. Именно такой фасон будет идеально сочетаться с любыми образами. Его оттенок зависит от того, какие цвета преобладают в вашем гардеробе.

Фото: pixabay.com

Пуховик Также в качестве верхней одежды на осень рекомендуется брать короткий пуховик, который не будет сковывать вас в движениях, но при этом защитит от холодной и пасмурной погоды. Также эта вещь будет идеально смотреться с любыми ботинками, джинсами и свитерами.

Фото: pixabay.com